Загинули вісім людей: в Одесі в готелі сталася пожежа

В Одесі в готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, загинули щонайменше 8 людей.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.\r\n"17 серпня о 1:34 у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1 в готелі "Токіо Стар" на другому поверсі виникла пожежа на площі 1000 м. кв. Попередньо загинули 8 осіб і постраждали 10 осіб", - йдеться в ньому.\r\nДо ліквідації залучено 65 осіб особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.\r\nО 3:36 пожежу було локалізовано та о 4:32 ліквідовано.\r\nЗа фактом пожежі в готелі "Токіо Стар" розпочато кримінальне провадження\r\nЗараз на місці події продовжують працювати поліцейські і рятувальники, повідомляє прес-служба Нацполиции в Одеській області.\r\nДо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Причини та обставини пожежі встановлюються.\r\n\r\n\r\nПожежа в готелі в Одесі. Фото: ДСНС\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=4nz7G92gD8E" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Одесі в психлікарні Воробйова сталася пожежа: загинули 6 людей.\r\nВолодимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману розслідувати обставини пожежі в Одеській психіатричної лікарні, яка стався 10 червня.\r\nПізніше стало відомо, що кількість жертв пожежі в одеській психлікарні збільшилася до семи.\r\nТим часом, наслідки жахливої пожежі в одеській психлікарні показали з висоти пташиного польоту.