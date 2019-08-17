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17 серпня 2019, субота, 09:22 17
Події 2019-08-17T11:31:59+03:00
Українські Новини
Загинули вісім людей: в Одесі в готелі сталася пожежа

Загинули вісім людей: в Одесі в готелі сталася пожежа

В Одесі в готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, загинули щонайменше 8 людей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"17 серпня о 1:34 у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1 в готелі "Токіо Стар" на другому поверсі виникла пожежа на площі 1000 м. кв. Попередньо загинули 8 осіб і постраждали 10 осіб", - йдеться в ньому.

До ліквідації залучено 65 осіб особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.

О 3:36 пожежу було локалізовано та о 4:32 ліквідовано.

За фактом пожежі в готелі "Токіо Стар" розпочато кримінальне провадження

Зараз на місці події продовжують працювати поліцейські і рятувальники, повідомляє прес-служба Нацполиции в Одеській області.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Причини та обставини пожежі встановлюються.

Пожежа в готелі в Одесі. Фото: ДержнсПожежа в готелі в Одесі. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі в психлікарні Воробйова сталася пожежа: загинули 6 людей.

Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману розслідувати обставини пожежі в Одеській психіатричної лікарні, яка стався 10 червня.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв пожежі в одеській психлікарні збільшилася до семи.

Тим часом, наслідки жахливої пожежі в одеській психлікарні показали з висоти пташиного польоту.

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