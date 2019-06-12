Количество жертв пожара в одесской психбольнице увеличилось до семи

Количество жертв пожара в корпусе психиатрической больницы в Одессе по состоянию на 12 июня звеличилось до 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, передают Українські Новини.\r\nСообщается, что еще один пострадавший при пожаре умер в больнице 12 июня.\r\nОбщее количество погибших возросло до 7 человек.\r\nОгонь вспыхнул на крыше здания в ночь на 11 июня, площадь возгорания составила 500 кв. м.\r\nНа месте работали 57 спасателей, было задействовано 12 единиц техники.\r\nКак сообщали Українські Новини, пожар в психбольнице Одессы Зеленский поручил расследовать Гройсману.\r\nТем временем, последствия жуткого пожара в одесской психбольнице показали с высоты птичьего полета.