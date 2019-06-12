Количество жертв пожара в одесской психбольнице увеличилось до семи

Количество жертв пожара в корпусе психиатрической больницы в Одессе по состоянию на 12 июня звеличилось до 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, передают Українські Новини.

Сообщается, что еще один пострадавший при пожаре умер в больнице 12 июня.

Общее количество погибших возросло до 7 человек.

Огонь вспыхнул на крыше здания в ночь на 11 июня, площадь возгорания составила 500 кв. м.

На месте работали 57 спасателей, было задействовано 12 единиц техники.

Как сообщали Українські Новини, пожар в психбольнице Одессы Зеленский поручил расследовать Гройсману.

Тем временем, последствия жуткого пожара в одесской психбольнице показали с высоты птичьего полета.