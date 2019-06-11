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11 июня 2019, вторник, 18:47 40
Общество 2019-06-11T19:30:01+03:00
Українські Новини
Видео дня: последствия жуткого пожара в одесской психбольнице показали с высоты птичьего полета

Видео дня: последствия жуткого пожара в одесской психбольнице показали с высоты птичьего полета

Сегодня, 11 июня, были опубликованы кадры с места смертельного пожара в психиатрической больнице в Одессе, который унес жизни шести человек. Видео последствий масштабного пожара с высоты птичьего полета опубликовала "Думская".

Так, сообщается, что уцелела едва ли треть здания.

Отмечается, что пожарные днем все еще поливали тлеющие остатки сгоревшего отделения №7.

На месте работали сотрудники криминалистической лаборатории, на территорию корпуса никого не пропускают.

Отмечается, что среди погибших — медсестра больницы. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу. Еще шестеро пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Вероятной причиной пожара специалисты считают занесение постороннего источника зажигания извне, то есть он не связан с неисправностью оборудования. Впрочем, это не означает, что больницу обязательно подожгли: пожар мог стать результатом и курения в неположенном месте. 

Также стали известны имена погибших пациентов и медсестры:

Пастернак Мария Григорьевна, 1934 года рождения;

Клапчук Семен Порфирьевич, 1934 года рождения;

Поровкова Лидия Петровна, 1934 года рождения;

Тодорова Галина Степановна, 1937 года рождения;

Лазарев Михаил Кузьмич, 1928 года рождения;

Никитина Юлия Александровна, 1964 года рождения.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе в психбольнице на Воробьева случился пожар: погибли 6 человек.

Тем временем, пожар в психбольнице Одессы Зеленский поручил расследовать Гройсману.

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