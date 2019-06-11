Видео дня: последствия жуткого пожара в одесской психбольнице показали с высоты птичьего полета

Сегодня, 11 июня, были опубликованы кадры с места смертельного пожара в психиатрической больнице в Одессе, который унес жизни шести человек. Видео последствий масштабного пожара с высоты птичьего полета опубликовала "Думская".\r\nТак, сообщается, что уцелела едва ли треть здания.\r\nОтмечается, что пожарные днем все еще поливали тлеющие остатки сгоревшего отделения №7.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=MOaYDQ24-_U#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНа месте работали сотрудники криминалистической лаборатории, на территорию корпуса никого не пропускают.\r\nОтмечается, что среди погибших — медсестра больницы. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу. Еще шестеро пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии.\r\nВероятной причиной пожара специалисты считают занесение постороннего источника зажигания извне, то есть он не связан с неисправностью оборудования. Впрочем, это не означает, что больницу обязательно подожгли: пожар мог стать результатом и курения в неположенном месте. \r\nТакже стали известны имена погибших пациентов и медсестры:\r\nПастернак Мария Григорьевна, 1934 года рождения;\r\nКлапчук Семен Порфирьевич, 1934 года рождения;\r\nПоровкова Лидия Петровна, 1934 года рождения;\r\nТодорова Галина Степановна, 1937 года рождения;\r\nЛазарев Михаил Кузьмич, 1928 года рождения;\r\nНикитина Юлия Александровна, 1964 года рождения.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Одессе в психбольнице на Воробьева случился пожар: погибли 6 человек.\r\nТем временем, пожар в психбольнице Одессы Зеленский поручил расследовать Гройсману.