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11 июня 2019, вторник, 09:01 37
Общество 2019-06-11T09:01:50+03:00
Українські Новини
Пожар в психбольнице Одессы Зеленский поручил расследовать Гройсману

Пожар в психбольнице Одессы Зеленский поручил расследовать Гройсману

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману расследовать обстоятельства пожара в Одесской психиатрической больнице, который произошел 10 июня. Об этом Зеленский написал в своем микроблоге в Twitter.

“Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию", - сообщил президент.

Он выразил соболезнования родным и близким людей, которые погибли в результате трагедии.

Президент также рассказал, что надеется, что причины пожара будут выяснены.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе в психбольнице на Воробьева случился пожар: погибло 6 человек.

Ранее во Львове загорелась больница, эвакуировали почти 300 человек.

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