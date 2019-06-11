подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
11 июня 2019, вторник, 08:13 413
Происшествия 2019-06-11T08:14:05+03:00
Українські Новини
В Одессе в психбольнице на Воробьева случился пожар: погибло 6 человек

В Одессе в психбольнице на Воробьева случился пожар: погибло 6 человек

6 человек погибло в пожаре в психбольнице Одессы. Фото: dsns.gov.ua
6 человек погибло в пожаре в психбольнице Одессы. Фото: dsns.gov.ua

В Одессе произошел пожар психиатрическая больница на улице Воробьева. Об этом сообщает Думская.

По словам очевидцев, жар был такой силы, что горели деревья, растущие возле больницы, а в момент возгорания в здании находились несколько десятков человек.

По данным ГСЧС, из горевшего корпуса эвакуировали 15 человек. На месте пожара обнаружили четырех погибших. По предварительным данным, это медсестра и три пациента. Шестерых человек госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом отравление продуктами горения. Двое пострадавших умерли в больнице.

Позже стало известно, что горело отделение №7, в котором проходили лечение ветераны Второй мировой и Афганистана. Большинство могло самостоятельно передвигаться. Решетки здесь только на окнах помещений, в которых хранятся препараты, сказал главврач Анатолий Волощук.

Как сообщали Українські Новини, во Львове загорелась больница, эвакуировали почти 300 человек.

Ранее в Киеве на Подоле из-за пожара эвакуировали жителей 19-этажного дома.

Больше новостей о: Пожар в Одессе Пожар в больнице

Архив
Новости
Зарплата Ревы в четыре раза превысила его оклад за май 09:15 Документ
Полиция начала расследовать поджог кресел на стадионе "Авангард" в Луцке львовскими болельщиками 09:03
Пожар в психбольнице Одессы Зеленский поручил расследовать Гройсману 09:01
Оппозиционный блок включил в свой список мэра Труханова, который во время президентской кампании публично поддерживал Порошенко 08:59 Видео
39 человек госпитализированы из-за отравления на свадьбе во Львове 08:45
больше новостей
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту 06:00 Карта
Не ввели в эксплуатацию: Зеленского просят уволить Кличко из-за открытия пешеходного моста 18:45
В Бангладеш задержали группу украинцев, - МИД 16:51
Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины" 23:04
Рабочая неделя в Украине начнется с жары и гроз с градами 16:24
больше новостей
Верующие УПЦ записали видеообращение к президенту с просьбой защитить их от рейдеров 08:45
Зеленский хочет уволить 13 губернаторов 13:21
Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администрация ТЦ 13:43
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
Двое экс-сотрудников одиозного нардепа Геращенко баллотируются по списку Зеленского 13:49 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok