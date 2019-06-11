В Одессе в психбольнице на Воробьева случился пожар: погибло 6 человек

6 человек погибло в пожаре в психбольнице Одессы. Фото: dsns.gov.ua

6 человек погибло в пожаре в психбольнице Одессы. Фото: dsns.gov.ua

В Одессе произошел пожар психиатрическая больница на улице Воробьева. Об этом сообщает Думская .

По словам очевидцев, жар был такой силы, что горели деревья, растущие возле больницы, а в момент возгорания в здании находились несколько десятков человек.

По данным ГСЧС, из горевшего корпуса эвакуировали 15 человек. На месте пожара обнаружили четырех погибших. По предварительным данным, это медсестра и три пациента. Шестерых человек госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом отравление продуктами горения. Двое пострадавших умерли в больнице.

Позже стало известно, что горело отделение №7, в котором проходили лечение ветераны Второй мировой и Афганистана. Большинство могло самостоятельно передвигаться. Решетки здесь только на окнах помещений, в которых хранятся препараты, сказал главврач Анатолий Волощук.

Как сообщали Українські Новини, во Львове загорелась больница, эвакуировали почти 300 человек.

Ранее в Киеве на Подоле из-за пожара эвакуировали жителей 19-этажного дома.