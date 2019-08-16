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16 серпня 2019, пʼятниця, 17:11 9
Судова влада 2019-08-16T17:15:48+03:00
Українські Новини
Гладковський не задекларував 1,3 млн гривень та авто сина, - НАЗК

Гладковський не задекларував 1,3 млн гривень та авто сина, - НАЗК

Олег Гладковський. Фото:
Олег Гладковський. Фото: "112.ua"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) просить Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження за фактом недекларування колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олегом Гладковським, який відпочиває в Іспанії, 1,3 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК, передають Українські Новини.

За даними НАЗК, Гладковський не задекларував за 2015 рік вартість корпоративних прав в кіпрській компанії і наявність у сина корпоративних прав у "Київобленерго".

Також у його декларації відсутня інформація про автомобіль сина.

Висновки НАЗК передано в НАБУ для прийняття рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Гладковський виїхав за кордон, але обіцяє прийти на допит до НАБУ після повернення.

Раніше розслідування журналіста Дениса Бігуса встановило, що "Укроборонпром" у 7 разів переплатив за висотоміри з РФ. Також Луценко заявив, що контрабандні запчастини з РФ поставлялися на "Кузню" і були успішно встановлені на БТРи.

ДБР почало розслідувати корупцію в "Укроборонпромі".

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