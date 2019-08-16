Гладковський не задекларував 1,3 млн гривень та авто сина, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) просить Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження за фактом недекларування колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олегом Гладковським, який відпочиває в Іспанії, 1,3 млн гривень.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК, передають Українські Новини.\r\nЗа даними НАЗК, Гладковський не задекларував за 2015 рік вартість корпоративних прав в кіпрській компанії і наявність у сина корпоративних прав у "Київобленерго".\r\nТакож у його декларації відсутня інформація про автомобіль сина.\r\nВисновки НАЗК передано в НАБУ для прийняття рішення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гладковський виїхав за кордон, але обіцяє прийти на допит до НАБУ після повернення.\r\nРаніше розслідування журналіста Дениса Бігуса встановило, що "Укроборонпром" у 7 разів переплатив за висотоміри з РФ. Також Луценко заявив, що контрабандні запчастини з РФ поставлялися на "Кузню" і були успішно встановлені на БТРи.\r\nДБР почало розслідувати корупцію в "Укроборонпромі".