Гладковский выехал за границу, но обещает прийти на допрос в НАБУ после возвращения

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский выехал за границу, но обещает прийти на допрос в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) после возвращения в Украину.

Об этом говорится в сообщении корпорации "Богдан Моторс", которую возглавляет Гладковский, передают Українськi Новини.

"В связи с пребыванием за границей, для предотвращения любых инсинуаций, Олег Гладковський сообщает, что не сможет прибыть в указанное время в пятницу 19 июля на встречу в НАБУ. Детектив определенным законом способом предупрежден. Сразу по возвращении в Украину, в случае необходимости, Олег Владимирович появится у детектива НАБУ", - сказано в нем.

В какой стране находится Гладковский и когда он вернется в Украину, не указано.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины.

Ранее Гладковский опроверг информацию о вызове на допрос в НАБУ 17 июля.