подписаться на рассылку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 июля 2019, пятница, 14:40 62
Судебная власть 2019-07-19T14:40:09+03:00
Українські Новини
Гладковский выехал за границу, но обещает прийти на допрос в НАБУ после возвращения

Гладковский выехал за границу, но обещает прийти на допрос в НАБУ после возвращения

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский выехал за границу, но обещает прийти на допрос в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) после возвращения в Украину. 

Об этом говорится в сообщении корпорации "Богдан Моторс", которую возглавляет Гладковский, передают Українськi Новини.

"В связи с пребыванием за границей, для предотвращения любых инсинуаций, Олег Гладковський сообщает, что не сможет прибыть в указанное время в пятницу 19 июля на встречу в НАБУ. Детектив определенным законом способом предупрежден. Сразу по возвращении в Украину, в случае необходимости, Олег Владимирович появится у детектива НАБУ", - сказано в нем.

В какой стране находится Гладковский и когда он вернется в Украину, не указано.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины

Ранее Гладковский опроверг информацию о вызове на допрос в НАБУ 17 июля.

Больше новостей о: Допрос НАБУ Олег Гладковский

Архив
Новости
Доллар и евро повысились в цене за предвыборную неделю 14:55
"Самопомощь" обратилась в Конституционный Суд об отмене особого статуса Донбасса 14:54
Гладковский выехал за границу, но обещает прийти на допрос в НАБУ после возвращения 14:40
Суды Люксембурга и Амстердама отклонили апелляцию "Газпрома" в споре с "Нефтегазом" 14:20
Отставка директора МВФ не отразится на сотрудничестве с Украиной, - Данилишин 13:58
больше новостей
Жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов 06:01 Карта
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
НАБУ проводит обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве 10:00
Европу накроет аномальная жара до +40: синоптик дала прогноз на неделю и избирательный уикенд 06:01 Карта
Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова 06:17
больше новостей
Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской 15:36 Документ
Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Фото: Страна
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: он сел на галерке 22:38
Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию 13:07
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
Предыдущая власть так и не смогла подчинить себе Окружной админсуд Киева, - эксперты 13:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok