НАБУ не может найти Гладковского, который отдыхает в Испании

Национальное антикоррупционное бюро не смогло установить местонахождение бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука), которого журналисты сфотографировали на испанском курорте с женщиной.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Не смогли установить, где он находится", - сказал собеседник.\r\nПо его словам, Гладковский находится за границей и не был пока допрошен, хотя вызывался на допрос 19 июля.\r\nКак сообщали Українські Новини, Олег Гладковский поехал за границу, но пообещал прийти на допрос в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) после того, как вернется в Украину. \r\nКроме того корпорация Гладковского получила 78,2 млн гривен на тайное соглашение с Министерством обороны.\r\nТем временем ГФС, СБУ, НАБУ и Генеральная и военная прокуратуры "продавали" дело о коррупции Гладковского в оборонке, сообщили журналисты в расследовании BIHUS info.\r\nРанее НАБУ начало расследовать обнародованные журналистами программы "Наші гроші с Денисом Бігусом" факты коррупции в оборонной сфере. "Укроборонпром" назвал "некорректными" обнародованные данные про откаты Гладковского.