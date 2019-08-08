НАБУ не может найти Гладковского, который отдыхает в Испании

Национальное антикоррупционное бюро не смогло установить местонахождение бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука), которого журналисты сфотографировали на испанском курорте с женщиной.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Не смогли установить, где он находится", - сказал собеседник.

По его словам, Гладковский находится за границей и не был пока допрошен, хотя вызывался на допрос 19 июля.

Как сообщали Українські Новини, Олег Гладковский поехал за границу, но пообещал прийти на допрос в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) после того, как вернется в Украину.

Кроме того корпорация Гладковского получила 78,2 млн гривен на тайное соглашение с Министерством обороны.

Тем временем ГФС, СБУ, НАБУ и Генеральная и военная прокуратуры "продавали" дело о коррупции Гладковского в оборонке, сообщили журналисты в расследовании BIHUS info.

Ранее НАБУ начало расследовать обнародованные журналистами программы "Наші гроші с Денисом Бігусом" факты коррупции в оборонной сфере. "Укроборонпром" назвал "некорректными" обнародованные данные про откаты Гладковского.