Ситник поскаржився, що Луценко його ігнорує - не бере слухавку і не відповідає на листи

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник заявив, що генеральний прокурор Юрій Луценко не взяв слухавку, коли він йому дзвонив, у той час, як НАБУ відкриє нову справу проти Луценка

Про це Ситник сказав в інтерв'ю "Українському радіо", передають Українські Новини.

"Як таке співробітництво (з генпрокурором Юрієм Луценком) відсутнє. Я намагався йому зателефонувати, але він не взяв слухавку", - заявив директор НАБУ.

Зокрема, зі слів директора НАБУ, генпрокурор проігнорував його лист про передачу в бюро для розслідування справи суддів Окружного адмінсуду Києва, підозрюваних у втручанні в роботу держорганів.

Водночас Ситник заявляє, що у нього налагодилося взаємодія з заступником Луценка - спеціалізованим антикорупційним прокурором Назаром Холодницьким.

"Я ніколи про нього (Холодницького) не говорив ні поганого, ні хорошого. Я говорю завжди тільки те, що без антикорупційного прокурора всі наші розслідування не будуть рухатися. Коли рішення прокурорів були незрозумілі, наприклад, коли прокурор приймає рішення, що зібраних доказів достатньо для передачі в суд, а потім приймає рішення, що навпаки, немає складу злочину. Такі рішення не сприяють конструктивному співробітництву. Зараз динаміка змінилася", - сказав директор бюро.

Він зазначив, що взаємодія НАБУ і САП покращилась після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ допитало Луценка.

Тим часом Зеленський не пропонував піти у відставку Ситнику і Холодницькому.