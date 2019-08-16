На вихідні до Дня незалежності призначили чотири додаткових поїзди

На вихідні до Дня незалежності до Дня незалежності України Укрзалізниця призначила чотири додаткові поїзди.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Укрзалізниці.

Зокрема, додатковий поїзд № 755/756 Київ — Львів курсуватиме 23, 26 серпня зі Львова та 24, 27 серпня з Києва.

Відповідно до повідомлення, додатковий поїзд № 205 Покровськ — Харків здійснить рейси 24 та 26 серпня в обох напрямках. А поїзди № 237 Київ —Дніпро та № 779/780 Суми — Вінниця курсуватимуть туди та зворотно 23 та 26 серпня.

Укрзалізниця зазначає, що продовжує аналізувати пасажиропотоки та в разі необхідності і за умови наявності рухомого складу призначатиме додаткові поїзди у найбільш затребуваних напрямках.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін затвердив план заходів з підготовки та відзначення 28-й річниці Незалежності України.

Крім усього,організатори альтернативного "Маршу захисників України" домовилися з Офісом Президента про зміщення часу проведення ходи в День незалежності України, який раніше вони не змогли узгодити.