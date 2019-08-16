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16 серпня 2019, пʼятниця, 11:51 12
Транспорт 2019-08-16T13:00:02+03:00
Українські Новини
На вихідні до Дня незалежності призначили чотири додаткових поїзди

На вихідні до Дня незалежності призначили чотири додаткових поїзди

На вихідні до Дня незалежності до Дня незалежності України Укрзалізниця призначила чотири додаткові поїзди.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Укрзалізниці.

Зокрема, додатковий поїзд № 755/756 Київ — Львів курсуватиме 23, 26 серпня зі Львова та 24, 27 серпня з Києва.

Відповідно до повідомлення, додатковий поїзд № 205 Покровськ — Харків здійснить рейси 24 та 26 серпня в обох напрямках. А поїзди  № 237 Київ —Дніпро та № 779/780 Суми — Вінниця курсуватимуть туди та зворотно 23 та 26 серпня.

Укрзалізниця зазначає, що продовжує аналізувати пасажиропотоки та в разі необхідності і за умови наявності рухомого складу призначатиме додаткові поїзди у найбільш затребуваних напрямках.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін затвердив план заходів з підготовки та відзначення 28-й річниці Незалежності України.

Крім усього,організатори альтернативного "Маршу захисників України" домовилися з Офісом Президента про зміщення часу проведення ходи в День незалежності України, який раніше вони не змогли узгодити.

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