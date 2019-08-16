Субсидії будуть оформляти по-новому: що зміниться в новому опалювальному сезоні

В Україні вже через кілька місяців почнеться "гарячий" період для субсідіантов.

Напередодні опалювального сезону мільйони сімей звертаються до органів соцзахисту за субсидією, середній розмір якої змінився, пише Obozrevatel.

У кого можуть забрати субсидію

Монетизація (виплата грошима) субсидій вже відбулася і продовжиться і після жовтня. Якщо була заборгованість і її вчасно не погасили, субсидію почнуть виплачувати тільки після реструктуризації боргу або його погашення в безготівковій формі, пояснив під час години запитань до уряду міністр соцполітики Андрій Рева. Тобто гроші на оплату комуналки давати не будуть, субсидію відразу заберуть від витраченої суми і вкажуть в платіжках.

Паралельно працюватимуть дві форми виплат:

безготівкова (в першу чергу для боржників): їх субсидію будуть віддавати відразу постачальникам комунальних послуг; готівкова (для всіх інших): вони отримуватимуть гроші і самі будуть платити за комуналку.

Щоб отримати субсидію, за адресою реєстрації потрібно звернутися до місцевого органу соцзахисту із заявою та декларацією. І що цікаво, якщо збрехати в документах, "зайву" субсидію доведеться повернути в бюджет. Наприклад, якщо ви зробили купівлю на суму від 50 тис. грн (а це причина для відмови), але не вказали її в декларації, вам можуть дати знижку. Але як тільки до вас дійдуть руки Мінфіну, ваші дані перевірять, помітять покупку - доведеться відповісти за обман.

Хто не отримує субсидію:

є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

Останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

У документі сказано, що повернути субсидію потрібно добровільно. А якщо цього не станеться, то через суд. Правда, стягнути гроші за допомогою суду вкрай складно. Виконавча служба працює неефективно, відсоток виконаних рішень суду невисокий. Тому в гіршому випадку суд зобов'яже виплачувати частину зарплати або виконавець спробує потрапити в квартиру і в рахунок "зайвої" субсидії заарештувати і продати на аукціоні майно.

Ще один варіант, за якого доведеться повернути вже виділені гроші - якщо ви отримували безготівкову субсидію і не використовували її повністю. "Після закінчення опалювального (неопалювального) сезону невикористана сума житлової субсидії, яка надавалася не в грошовій формі, повертається керуючим, об'єднанням, виконавцем комунальних послуг до державного бюджету в повному обсязі на підставі акту розрахунку", - йдеться в постанові Кабміну.

Що змінили і як порахують обсяг субсидії

Кілька днів тому Кабінет міністрів прийняв рішення дозволити отримувати знижку не тільки через Ощадбанк, а й через інші банки. Такий швидше технічний шанс дозволить порушити існуючу монополію. Наприклад, бюджет на субсидії становить близько 50-55 млрд грн. Комісія банку - 0,7%. Якщо за допомогою "Ощад" перевести українцям 30 млрд грн, то державна установа отримає 210 млн.

Очікується, що йдеться про банки, яким Міністерство фінансів дозволило виплачувати пенсії для українців. До цього переліку входять 38 фінустанов:

Укрексімбанк Ощадбанк Приватбанк Укргазбанк Укрсоцбанк Райффайзен Банк Аваль Кредобанк УкрСиббанк ідея Банк Креді Агріколь Банк Піреус Банк МКБ Альфа Банк ОТП Банк банк "Альянс" банк "Львів" Індустріалбанк МТБ Банк "Південний" Полтава-банк ПУМБ банк "Грант" Юнекс Банк Комерційний індустріальний банк Universal Bank Радабанк банк "Восток" Мотор-банк Акордбанк Крісталлбанк банк "Січ" "Кліринговий Дім" Метабанк МІБ Правекс-банк ТАСкомбанк Укрбудінвестбанк Акцент-банк Агропросперіс Банк

У кожній конкретній сім'ї розмір знижки відрізняється. При цьому всім компенсують частину вартості комунальних послуг в межах нормативу (залежить від площі, кількості людей). І чим багатший субсідіант, тим менше ця "частина". Отже, формула розрахунку субсидій не змінювалася і, як заявляють в Кабміні, залишиться в такому вигляді і в майбутньому. Сукупний дохід сім'ї ділять на кількість людей. Після отриману суму ділять на 2, на прожитковий мінімум і множать на 15%.

Наприклад, якщо сім'я з трьох осіб має сукупний дохід в 10 тис. грн, розмір її субсидії порахують так: 3333 х 15% / (2 х тисячі вісімсот п'ятьдесят-три). Внаслідок отримаємо 0,134. Цю цифру необхідно помножити на сукупний дохід сім'ї. 10 000 х 0,134 = 1349 грн. Таким чином, сім'я сама може платити за комуналку 1349 грн. Якщо в платіжках приходить сума більша, то все інше покриє держава. Припустимо, що в сумі комуналка для такої сім'ї обходиться в межах соціальних нормативів рівно в 2500 грн. 1349 грн мають заплатити самі, а решту 1151 грн виділять з бюджету.

Але при цьому, якщо витратити менше нормативу і, наприклад, загальна сума в платіжках становитиме вже 2200 грн, з бюджету прийдуть всі ті ж 1151 грн. А сім'я зможе замість 1349 грн витратити всього 1049 грн (2200 - тисяча сто п'ятьдесят одна).

70% субсідіантів - пенсіонери. Наприклад, якщо пенсіонерка живе одна, отримує мінімальну пенсію 1497 грн, щомісяця вона має віддавати за комуналку 90 грн. І якщо витратити менше нормативу, за комуналку можна буде зовсім не платити - всю суму покриє субсидія.