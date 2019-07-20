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20 июля 2019, суббота, 07:10 1314
Экономика 2019-07-20T07:10:02+03:00
Українські Новини
Средний размер субсидии изменился: какую сумму получили украинцы в июне

Средний размер субсидии изменился: какую сумму получили украинцы в июне

Субсидии.
Субсидии.

В январе-июне 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 37,4% до 916,9 млн гривен по сравнению с январем-июнем 2018 года после того, как финансирование субсидий урезали на 8 миллиардов.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 640,4 млн гривен, в сельских населенных пунктах – 276,5 млн гривен (474,2 млн гривен и 193,1 млн гривен соответственно за аналогичный период 2018 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в июне 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 15,6% и составил 116,4 гривен.

Всего в январе-июне 2019 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 2 339,8 тыс. домохозяйств, что на 38,2% меньше по сравнению с январем-июнем 2018 года (из них на городские населенные пункты приходится 61,8% обращений).

В июне субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 2 061,1 тыс. домохозяйств.

Как сообщали Українські Новини, Гройсман рассказал, что повышение пенсий не должно отразится на субсидиях.

Тем временем Зеленский хочет, чтобы малообеспеченные не оплачивали коммуналку.

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