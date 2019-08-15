НАБУ розкрило дві "схеми хабарів" Гримчака, - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро оприлюднило дві можливі схеми вимагання хабарів від декількох фірм за різноманітні "послуги" заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком і його помічником, повідомляє "Українська правда".

На першій йдеться, що Гримчак разом із "помічником" Ігорем Овдієнком обіцяли допомогти фірмі отримати дозвіл на будівельні роботи у Києві. За це фірма мала заплатити 450 тисяч доларів, а чиновник та його соратник нібито обіцяли вплинути на Міністерства культури та юстиції, Київську міську державну адміністрацію та Український державний інститут культурної спадщини.

Слідство не каже назву фірми. Однак раніше дружина Гримчака оприлюднила рішення суду, який дозволив обшукати житло чиновника. У цьому рішенні згадується потрібна для слідства інформація.

Зокрема, йдеться про документи щодо будівництва кафе за адресою Набережне шосе, 25 та про два підприємства: "Зелений гай" та "Катран-К".

Ділянку з такою адресою ще у 90-х роках Київрада передала в оренду "Зеленому гаю" на 25 років для будівництва кафе.

Крім того, ділянку за цією ж адресою, але іншої площі у 2007 році здали в оренду "Катран-К". Ця фірма володіє там ринком "Рибалка". У ЗМІ також містяться повідомлення від 2008 року про те, що замість цього ринку планується зводити офісно-торговельні будівлі.

У грудні 2018 року "Катран-К" подавало у Міністерство культури документи для погодження історико-містобудівного обґрунтування. Однак Мінкульт відмовив фірмі.

Видання звернулось до "Катран-К", однак там сказали, що не коментують інформацію. Номер директора фірми, який вдалось знайти в реєстрі, нині недійсний. Підприємство належить 5 київським та 2 донецьким бізнесменам.

Друга частина справи стосується нібито впливу на Верховний суд. Гримчаку і його "помічникові" повинні були заплатити 80 тисяч доларів, а вони натомість – допомогти фірмі через суд стягнути борг з іншого підприємства.

Слідство не говорить, про який бізнес йде мова. Проте в документах, опублікованих дружиною Гримчака, зазначено юридичне бюро "ЮрЖитло" і судові справи про повернення боргу, в яких брало участь це бюро.

Видання намагалося звернутися за коментарем до "ЮрЖитла", однак його номера недійсні.

Як дізналося видання, Гримчака затримали у кримінальному провадженні, яке стосується нападу 5-річної давнини на депутатку Тетяну Чорновол.

Інфографіки: НАБУ

Як повідомляли Українські Новини, дружина Гримчака заявила, що він був озброєний пістолетом під час затримання. Адвокат заявив, що вилучені у Гримчака і його помічника півмільйона доларів сувенірні.

Тим часом у СБУ показали відео хабара заступника міністра Гримчака.