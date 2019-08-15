В СБУ показали видео взятки замминистра Грымчака

Сотрудники Службы безопасности Украины показали видео взятки, обнаруженной в машине у помощника Юрия Грымчака, которого задержали правоохранители в среду, 14 августа. \r\nВ частности, на видео показано, как сотрудники провоохранительных органов разбирают взятку, которую получил помощник чиновника - Игорь Овдиенко.\r\nИзвестно, что 14 августа сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и представителями Управления специальных расследований Генпрокуратуры было задержано заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса.\r\nПомощник чиновника был задержан в автомобиле "Range Rover" возле станции метро "Нивки". Правоохранители обнаружили в машине злоумышленника взятку в размере 480 тыс. долларов США.\r\n\r\nВ день задержания чиновников стало известно, что у помощника Грымчака - Овдиенко резко поднялось давление до отметки 230\/170, вследствие чего его пришлось госпитализировать, передает ТСН. Также, адвокат Овдиенко сообщил, что у его подзащитного сахарный диабет и 2-я группа инвалидности. \r\nВ рамках уголовного производства следствием установлено, что чиновник вместе со своими помощниками требовали 1,1 млн долларов США от предпринимателя за содействие якобы в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.\r\nГенеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook прокоментировал задержание Грымчака.\r\nВ случае подтверждения преступления, Юрию Грымчаку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, согласно ч.4 ст. 190 Уголовного Кодекса.\r\nКак сообщали Українські Новини, в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.