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15 августа 2019, четверг, 15:45 442
Силовые структуры 2019-08-15T15:48:02+03:00
Українські Новини
В СБУ показали видео взятки замминистра Грымчака

В СБУ показали видео взятки замминистра Грымчака

Сотрудники Службы безопасности Украины показали видео взятки, обнаруженной в машине у помощника Юрия Грымчака, которого задержали правоохранители в среду, 14 августа. 

В частности, на видео показано, как сотрудники провоохранительных органов разбирают взятку, которую получил помощник чиновника - Игорь Овдиенко.

Известно, что 14 августа сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и представителями Управления специальных расследований Генпрокуратуры было задержано заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса.

Помощник чиновника был задержан в автомобиле "Range Rover" возле станции метро "Нивки". Правоохранители обнаружили в машине злоумышленника взятку в размере 480 тыс. долларов США.

В день задержания чиновников стало известно, что у помощника Грымчака - Овдиенко резко поднялось давление до отметки 230/170, вследствие чего его пришлось госпитализировать, передает ТСН. Также, адвокат Овдиенко сообщил, что у его подзащитного сахарный диабет и 2-я группа инвалидности. 

В рамках уголовного производства следствием установлено, что чиновник вместе со своими помощниками требовали 1,1 млн долларов США от предпринимателя за содействие якобы в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook прокоментировал задержание Грымчака.

В случае подтверждения преступления, Юрию Грымчаку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, согласно ч.4  ст. 190 Уголовного Кодекса.

Как сообщали Українські Новини, в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.

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