Изъятые у Грымчака и его помощника полмиллиона долларов сувенирные, - адвокат

Адвокат Татьяна Матяш заявляет, что изъятые у заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его якобы помощника Ивана Овдиенко около 500 тыс. долларов являются сувенирными деньгами.\r\nОб этом Матяш сообщила Українським Новинам.\r\n"Это не настоящие деньги, а сувенирные. На видео видно, что они ненастоящие", - сказала она.\r\nПо ее словам, у Грымчака и Овдиенко были изъяты их личные средства, в частности определенная сумма на покупку продуктов в магазине и часть денежных средств в гривне и 550 долларов.\r\nАдвокат не уточнила, зачем Грымчаку понадобилось около 500 тыс. сувенирных долларов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 14 августа сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали замминистра временно оккупированных территорий Грымчака по подозрению в мошенничестве на 1,1 млн долларов.\r\nПри этом в МинВОТ заявили, что задержание замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей.\r\nТакже адвокат заявил, что у жены Грымчака во время обысков изъяли телефон.