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15 августа 2019, четверг, 17:12 61
Судебная власть 2019-08-15T17:27:30+03:00
Українські Новини
Изъятые у Грымчака и его помощника полмиллиона долларов сувенирные, - адвокат

Изъятые у Грымчака и его помощника полмиллиона долларов сувенирные, - адвокат

Адвокат Татьяна Матяш заявляет, что изъятые у заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его якобы помощника Ивана Овдиенко около 500 тыс. долларов являются сувенирными деньгами.

Об этом Матяш сообщила Українським Новинам.

"Это не настоящие деньги, а сувенирные. На видео видно, что они ненастоящие", - сказала она.

По ее словам, у Грымчака и Овдиенко были изъяты их личные средства, в частности определенная сумма на покупку продуктов в магазине и часть денежных средств в гривне и 550 долларов.

Адвокат не уточнила, зачем Грымчаку понадобилось около 500 тыс. сувенирных долларов.

Как сообщали Українськi Новини, 14 августа сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали замминистра временно оккупированных территорий Грымчака по подозрению в мошенничестве на 1,1 млн долларов.

При этом в МинВОТ заявили, что задержание замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей.

Также адвокат заявил, что у жены Грымчака во время обысков изъяли телефон.

Больше новостей о: Задержание фальшивые деньги Юрий Грымчак Татьяна Матяш Сувенирные доллары

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