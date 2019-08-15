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15 серпня 2019, четвер, 13:01 14
Політика 2019-08-15T13:14:09+03:00
Українські Новини
У дружини Гримчака під час обшуків вилучили телефон, - адвокат

У дружини Гримчака під час обшуків вилучили телефон, - адвокат

Правоохоронні органи під час обшуку вилучили телефон у дружини заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого затримали за підозрою у незаконному заволодінні 1,1 млн доларів, Юлії.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат Фелікс Кашарський.

"Я був тільки на обшуку і з того, що вилучили - телефон у дружини, хоча вона не має відношення до справи. Більше нічого не вилучали", - сказав він.

За його словами, не вилучали ніяких коштовностей або грошей, а також жодних документів.

Як повідомляли Українські Новини, у МінТОТ заявили, що затримання заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язано з виконанням Гримчаком посадових обов'язків.

Раніше співробітники Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України та Генпрокуратури затримали заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника за підозрою в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів. Також сьогодні в Києві правоохоронці провели обшук квартири Юрія Гримчака.

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