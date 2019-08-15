У дружини Гримчака під час обшуків вилучили телефон, - адвокат

Правоохоронні органи під час обшуку вилучили телефон у дружини заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого затримали за підозрою у незаконному заволодінні 1,1 млн доларів, Юлії.\r\nПро це Українським Новинам повідомив адвокат Фелікс Кашарський.\r\n"Я був тільки на обшуку і з того, що вилучили - телефон у дружини, хоча вона не має відношення до справи. Більше нічого не вилучали", - сказав він.\r\nЗа його словами, не вилучали ніяких коштовностей або грошей, а також жодних документів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у МінТОТ заявили, що затримання заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язано з виконанням Гримчаком посадових обов'язків.\r\nРаніше співробітники Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України та Генпрокуратури затримали заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника за підозрою в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів. Також сьогодні в Києві правоохоронці провели обшук квартири Юрія Гримчака.