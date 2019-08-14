Фото дня: в Одесі почорніла вода на найбільшому пляжі

В Одесі на самому великому природному пляжі, в Лузанівці, зафіксували потемніння води. Про це повідомляє Думська, опублікувавши фото сьогодні, 14 серпня.

Так, повідомляється, що вода набула чорно-зеленого кольору і погано пахне.

За даними видання, на цьому пляжі гниють водорості.

Почорніла вода на одеському пляжі. Фото: Думська

Однак, зазначається, що відпочивальники не бояться дивних змін кольору води. На пляжі знаходиться багато людей, зокрема і у воді.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як на всіх пляжах Києва вивішений жовтий прапор МОЗ не рекомендує купатися на 5 пляжах Одеси черзе воду, яка не відповідає гігієнічним вимогам.

Раніше Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області рекомендувала утриматися від купання в морі у зв'язку з аномальним розвитком водоростей.

Також біля Одеси на берег Чорного моря викинуло десятки крабів-водолюбов.

Також у неділю, 14 липня, між центральним пляжем Одеси і пансіонатом зійшов зсув зі схилу прямо на узбережжя.