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11 июня 2019, вторник, 13:15 465
Общество 2019-06-11T15:15:02+03:00
Українські Новини
Море в Одессе аномально позеленело: купаться и есть морепродукты не рекомендовано

Море в Одессе аномально позеленело: купаться и есть морепродукты не рекомендовано

Море позеленело. Фото: Думская
Море позеленело. Фото: Думская

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области рекомендует воздержаться от купаний в море в связи с аномальным развитием водорослей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.

"В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, а именно интенсивным развитием водорослей, что может привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области предостерегает население, особенно детей, от купания в такой воде", - говорится в нем.

Согласно сообщению, рекомендуется также воздержаться от употребления выловленной на побережье морской рыбы, мидий, креветок и других морепродуктов.

Как сообщали Українські Новини, комиссия исполнительного комитета городского совета Белой Церкви по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на экстренном заседании приняла решение с 23:00 9 июня временно прекратить водоснабжение из-за риска загрязнения воды после падения в притоку реки Рось грузовика с неизвестным химическим веществом. Полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения реки Рось в Винницкой области.

Ранее под Одессой на берег моря выбросило десятки крабов.

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