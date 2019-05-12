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12 мая 2019, воскресенье, 19:52 2720
Жизнь 2019-05-12T21:45:27+03:00
Українські Новини
Под Одессой на берег моря выбросило десятки крабов

Под Одессой на берег моря выбросило десятки крабов

Крабы выбросились на берег. Фото: Фейсбук/Дмитрий Ревун
Крабы выбросились на берег. Фото: Фейсбук/Дмитрий Ревун

Вчера, 11 мая, возле Одессы на берег Черного моря выбросило десятки крабов-водолюбов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил одессит Дмитрий Ревун.

Так, сообщается, что выброшенные на берег крабы запутались в водорослях.

"Умирают замученные и обессиленные разных видов крабы, запутавшись в водорослях... Выпустили всех спасенных крабов в воду, за волнорезом. Позвонили друзьям, едут собирать крабов с детьми", - написал Дмитрий Ревун.

Фото: Фейсбук/Дмитрий РевунФото: Фейсбук/Дмитрий Ревун

Как сообщали Українські Новини, ученые обнаружили огромного деликатесного мохнаторукого краба в Одесской области.

Ранее в Австралии солнечная рыба весом в несколько сотен килограмм выбросилась на берег.

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