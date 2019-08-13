На пяти пляжах Одессы не рекомендуют купаться

В то время, как на всех пляжах Киева вывешен желтый флаг , Минздрав не рекомендует купаться на 5 пляжах Одессы из-за воды, которая не соответствуюет гигиеническим требованиям.

Об этом говорится в сообщении Одесского лабараторго центра Министерства здравоохранения Украины, передают Українські Новини.

"Не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям пробы морской воды, отобранные 06.08.2019 г. на пляжах 10, 13, 16 станций Б. Фонтана, "Аркадия" и "Отрада", - сказано в сообщении.

Всего на санитарно-микробиологические и санитарно-химические показатели были взяты 92 пробы на пляжах Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Овидиопольского, Лиманского районов и Одессы.

Как сообщали Українські Новини, в горсовете Одессы предупредили об опасности купания на всех пляжах города. Также 8 июня "Плесо" не рекомендовало купание на пляже "Тельбин" в Киеве.

Ранее на одном из центральных пляжей Одессы сошел грунт со склона.