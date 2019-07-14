Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами

В воскресенье, 14 июля, между центральным пляжем Одессы и пансионатом сошел оползень со склона прямо на побережья. Спасатели проводят поисковые работы.\r\nОб этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українські Новини.\r\nСпасателям стало известно об оползне в 17:28.\r\n"Поступила информация о том, что в Киевском районе г. Одесса между центральным пляжем и пансионатом "Борей" произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 м. кв", - сказано в сообщении.\r\nСошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото: ГосЧС Украины\r\nПо состоянию на 19:15 на месте оползня никого не найдено, поисковые работы продолжаются. По предварительной информации, указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.\r\nОт ГосЧС привлечено 36 человек личного состава и 7 единиц техники.\r\nОползень на пляже в Одессе. Фото: "Думская"\r\nКак сообщает "Пушкинская", около полутора десятка спасателей находятся на месте происшествия и реазбирают завал. Неподалеку дежурит скорая помощь.\r\nЗаместитель начальника областного управления ГосЧС сказал, что пострадавших под завалом не находили. Нашли вещи, но и хозяев этих вещей нашли. Тем не менее, исключать, что там кто-то есть не могут, поэтому и разбирают.\r\n\r\nК работам подключаются и местные жители. Говорят услышали, что нужна помощь, пришли с лопатой, другие принесли воду спасателям.\r\n\r\nСошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото: "Пушкинская"\r\nКак сообщали Українські Новини, на курорте в Одесской области произошел большой обвал. \r\nРанее в Одесской области произошел масштабный оползень. Обвал подобрался к калиткам домов, рухнули электрические столбы и дорога.