Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами

Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото: "Пушкинская"

Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото: "Пушкинская"

В воскресенье, 14 июля, между центральным пляжем Одессы и пансионатом сошел оползень со склона прямо на побережья. Спасатели проводят поисковые работы.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українські Новини.

Спасателям стало известно об оползне в 17:28.

"Поступила информация о том, что в Киевском районе г. Одесса между центральным пляжем и пансионатом "Борей" произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 м. кв", - сказано в сообщении.

Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото: ГосЧС Украины

По состоянию на 19:15 на месте оползня никого не найдено, поисковые работы продолжаются. По предварительной информации, указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.

От ГосЧС привлечено 36 человек личного состава и 7 единиц техники.

Оползень на пляже в Одессе. Фото: "Думская"

Как сообщает "Пушкинская", около полутора десятка спасателей находятся на месте происшествия и реазбирают завал. Неподалеку дежурит скорая помощь.

Заместитель начальника областного управления ГосЧС сказал, что пострадавших под завалом не находили. Нашли вещи, но и хозяев этих вещей нашли. Тем не менее, исключать, что там кто-то есть не могут, поэтому и разбирают.

К работам подключаются и местные жители. Говорят услышали, что нужна помощь, пришли с лопатой, другие принесли воду спасателям.

Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото: "Пушкинская"

Как сообщали Українські Новини, на курорте в Одесской области произошел большой обвал.

Ранее в Одесской области произошел масштабный оползень. Обвал подобрался к калиткам домов, рухнули электрические столбы и дорога.