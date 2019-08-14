За три місяці ВВП збільшився на 4,6%

У квітні-червні 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за оперативними даними збільшився на 4,6% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

У порівнянні з 1-м кварталом 2018 року ВВП збільшився на 1,6% (з урахуванням сезонного фактора та без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим р. і Севастополя).

Держстат протягом року уточнює показники реального валового внутрішнього продукту.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 2,5% до 3% в 2019 році і з 2,9 до 3,2% в 2020 році, а експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3% до 2,7% в 2019 році згідно з консенсус-прогнозом, організованим Міністерством економічного розвитку і торгівлі. За оцінкою експертів, період 2019-2022 років буде найбільш значущим внутрішніми ризиками для української економіки, які були запропоновані для розгляду та оцінки. Серед ризиків названі: високий рівень корупції, недостатньо швидке проведення реформ, посилення фактора трудової міграції.

Також зростання ВВП в I кварталі відповідало оцінкою НБУ, однак Мінекономіки нарахувало менше зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ.