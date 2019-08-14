підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
14 серпня 2019, середа, 18:52 6
Економіка 2019-08-14T18:55:02+03:00
Українські Новини
За три місяці ВВП збільшився на 4,6%

За три місяці ВВП збільшився на 4,6%

ВВП. Фото: inpress.ua
ВВП. Фото: inpress.ua

У квітні-червні 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за оперативними даними збільшився на 4,6% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

У порівнянні з 1-м кварталом 2018 року ВВП збільшився на 1,6% (з урахуванням сезонного фактора та без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим р. і Севастополя).

Держстат протягом року уточнює показники реального валового внутрішнього продукту.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 2,5% до 3% в 2019 році і з 2,9 до 3,2% в 2020 році, а експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3% до 2,7% в 2019 році згідно з консенсус-прогнозом, організованим Міністерством економічного розвитку і торгівлі. За оцінкою експертів, період 2019-2022 років буде найбільш значущим внутрішніми ризиками для української економіки, які були запропоновані для розгляду та оцінки. Серед ризиків названі: високий рівень корупції, недостатньо швидке проведення реформ, посилення фактора трудової міграції.

Також зростання ВВП в I кварталі відповідало оцінкою НБУ, однак Мінекономіки нарахувало менше зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ.

Більше новин про: ВВП зростання ВВП Держстат

Архів
Новини
Керівника "енергомережі" Дмитра Крючкова сфотографували в компанії американського мільярдера Сема Кісліна в Києві 19:05
За три місяці ВВП збільшився на 4,6% 18:52
За півроку від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі погіршилося майже на мільйон доларів 18:41
ЦВК зареєструвала ще 57 депутатів Ради дев'ятого скликання 18:37
На Львівщині через негоду 107 населених пунктів залишились без електроенергії 18:18
більше новин
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
"Суддя-екзорцист" виганяла з підкинутих грошей "нечисту силу", але вони все одно продовжували з'являтися в переданих їй справах 11:49
Співробітники ДТЕК перервали відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ 14:17
Михайло Порошенко. Скріншот відео.
Син Порошенка чистою російською розповів, як любить "всім серцем" українську мову 13:32
На Донбасі знову страйкують шахтарі, - Волинець 15:46
більше новин
Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві 14:28
В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ 23:35
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
Фінансування за результатами виборів Ради розподілили: гроші з держбюджету отримають 11 партій 13:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok