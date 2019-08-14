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14 серпня 2019, середа, 17:41 12
Верховна Рада і партії 2019-08-14T18:45:02+03:00
Українські Новини
Як розсадити депутатів: У "Слузі народу" назвали найбільш спірне питання перед новою сесією Ради

Як розсадити депутатів: У "Слузі народу" назвали найбільш спірне питання перед новою сесією Ради

Рада.
Рада.

Обраний депутатом Верховної Ради за списком партії "Слуга народу", координатор створеної в рамках робочої групи з підготовки 1-ї сесії Ради 9-го скликання підгрупи з питань організації та підготовки першого урочистого засідання парламенту Сергій Іонушас зазначив, що найбільш спірним питанням на засіданні підгрупи є питання розсадки новообраних депутатів Ради, перше засідання якої призначено на 3 вересня.

Про це він сказав журналістам на брифінгу за підсумками засідання підгрупи, передають Українські Новини.

"І найбільш дискусійним було питання, пов'язане з розсадженням народних депутатів у залі Верховної Ради", - сказав він.

Іонушас зазначив, що засідають заслухали пропозиції обраних депутатів всіх партій, а також пропозиції щодо розсадження від представників Апарату Ради.

"Це (дискусії про розсадку) пов'язане не тільки з ефективною роботою парламенту, але і з деякими технічними моментами. Вони пов'язані з тим, що на даний момент досить велика кількість депутатів належать до однієї політичної сили, деякі політичні сили,які залишилися в парламенті, - мають нові назви, деякі - нові. Для узгодження позицій потрібні консультації більш широко кола", - сказав він.

Іонушас зазначив, що історично важливим є те, в якому місці ті чи інші політичні сили працюють в парламенті.

Він також підкреслив, що до засідання підготовчої депутатської групи 15 серпня всі партії повинні внести пропозиції щодо розсадження.

Як повідомляли Українські новини, група з підготовки 1-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання проведе наступне засідання в четвер, 15 серпня в 16:00.

Раніше Зеленський у Трускавці попередив "слуг народу" про неприпустимість "договорняків" і прогулів в Раді.

Тим часом ЦВК встановила результати виборів у Раду за списками партій.

Однак Офіс Президента сумнівається в тому, що нова Верховна Рада зможе почати свою роботу до 1 вересня. За словами керівника Офісу президента Андрія Богдана, це залежить від кількості судових процесів.

А депутати від "Слуги народу" хочуть невідкладно розглянути ініціативи Зеленського.

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