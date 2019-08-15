НАБУ відкриє нову справу проти Луценка

Солом'янський районний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань генеральним прокурором Юрієм Луценком.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nВ судовому засіданні було встановлено, що 13 жовтня 2018 року заявник звернувся із зверненням до голови Верховної Ради Андрія Парубія про вчинення Луценком кримінального злочину, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу.\r\n1 лютого 2019 року зазначене звернення надійшло в НАБУ з Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, проте бюро відмовилося порушувати справу.\r\n5 серпня поточного року суд задовольнив скаргу заявника на бездіяльність НАБУ і зобов'язав бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих правопорушень Луценко.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти голови Служби безпеки України Василя Грицака і екс-заступник голови СБУ Павла Демчины.\r\nПрокурор ГПУ Микола Середа заявив, що Луценко незаконно втрутився в розслідування справи і дав незаконні вказівки.\r\nРаніше Луценко втік від доповіді Зеленському по справі Шеремета у відпустку.\r\n