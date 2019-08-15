НАБУ відкриє нову справу проти Луценка

Солом'янський районний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В судовому засіданні було встановлено, що 13 жовтня 2018 року заявник звернувся із зверненням до голови Верховної Ради Андрія Парубія про вчинення Луценком кримінального злочину, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу.

1 лютого 2019 року зазначене звернення надійшло в НАБУ з Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, проте бюро відмовилося порушувати справу.

5 серпня поточного року суд задовольнив скаргу заявника на бездіяльність НАБУ і зобов'язав бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих правопорушень Луценко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти голови Служби безпеки України Василя Грицака і екс-заступник голови СБУ Павла Демчины.

Прокурор ГПУ Микола Середа заявив, що Луценко незаконно втрутився в розслідування справи і дав незаконні вказівки.

Раніше Луценко втік від доповіді Зеленському по справі Шеремета у відпустку.