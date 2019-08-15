підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
15 серпня 2019, четвер, 07:00 10
Силові структури 2019-08-15T07:45:01+03:00
Українські Новини
НАБУ відкриє нову справу проти Луценка

НАБУ відкриє нову справу проти Луценка

Юрій Луценко.
Юрій Луценко.

Солом'янський районний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В судовому засіданні було встановлено, що 13 жовтня 2018 року заявник звернувся із зверненням до голови Верховної Ради Андрія Парубія про вчинення Луценком кримінального злочину, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу.

1 лютого 2019 року зазначене звернення надійшло в НАБУ з Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, проте бюро відмовилося порушувати справу.

5 серпня поточного року суд задовольнив скаргу заявника на бездіяльність НАБУ і зобов'язав бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих правопорушень Луценко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти голови Служби безпеки України Василя Грицака і екс-заступник голови СБУ Павла Демчины.

Прокурор ГПУ Микола Середа заявив, що Луценко незаконно втрутився в розслідування справи і дав незаконні вказівки.

Раніше Луценко втік від доповіді Зеленському по справі Шеремета у відпустку.

 

Більше новин про: ГПУ НАБУ Кримінальне провадження Луценко

Архів
Новини
Національна інвестиційна рада Арахамії пропрацювала майже два місяці з "нульовою" продуктивністю (документ) 07:00
НАБУ відкриє нову справу проти Луценка 07:00
Холодницький заробив за липень на 80 тисяч більше, ніж Луценко 06:45
Роботи витісняють людей: хто з українців може позбутися роботи через нові технології 06:45
Пенсії в Україні "перевалили" за 10 тисяч: як змінилися виплати 06:30 Інфографіка
більше новин
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
Курс рубля в київських обмінниках підскочив 10:32
"Суддя-екзорцист" виганяла з підкинутих грошей "нечисту силу", але вони все одно продовжували з'являтися в переданих їй справах 11:49
Співробітники ДТЕК перервали відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ 14:17
Михайло Порошенко. Скріншот відео.
Син Порошенка чистою російською розповів, як любить "всім серцем" українську мову 13:32
більше новин
Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві 14:28
В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ 23:35
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ компанії Ахметова на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус 15:49
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok