підписатися на розсилку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
09 серпня 2019, пʼятниця, 11:23 57
Судова влада 2019-08-09T12:45:01+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо Грицака та екс-заступника голови СБУ Демчини

Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо Грицака та екс-заступника голови СБУ Демчини

НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем та хабарництва голови Служби безпеки України Василя Грицака, який, попри відставку продовжує отримувати зарплату, і екс-заступник голови СБУ Павла Демчини.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

До суду звернувся адвокат Козак в інтересах одного з громадян зі скаргою на бездіяльність НАБУ.

Суд встановив, що 22 липня адвокат направив на офіційну електронну адресу Національного антикорупційного бюро заяву про вчинення кримінальних злочинів Грицаком, Демчиною, прокурором Волинської області, начальником Головного слідчого управління та іншими керівниками поліції по 1 ч. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу.

При цьому, НАБУ не відкрило кримінальне провадження за цими фактами.

2 серпня суд розглянув скаргу і зобов'язав НАБУ зареєструвати кримінальне провадження та почати досудове розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Петро Порошенко присвоїв звання Героя України Грицака.

Раніше суд відмовив колишньому першому заступнику голови Служби безпеки України Павлу Демчине в позові до директора Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику про захист честі і гідності.

Більше новин про: НАБУ Василь Грицак Павло Демчина

Архів
Новини
Для деокупації "ДНР" і "ЛНР" підготовлені 800 поліцейських, - Нацполіція 13:01
Як пиляють бюджет луганського "енергоострова", - ЗМІ 12:49
Баржа з херсонськими кавунами відправиться до Києва до 19 серпня 12:49
Україна мала припинити роботу в "мінському форматі" через загибель 4 військових, - Безсмертний 12:48
За логікою НАБУ в тиску на НКРЕКП можна звинуватити менеджера будь-якої компанії, якій регулятор підвищував тариф, - Паращій 12:47
більше новин
Ізабелла Сіренко. Фото: центр
Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова 12:54
Соратника олігарха-втікача хочуть призначити главою відділу "К" СБУ Києва, - журналіст Бойко 12:45
"Ситник, пройди детектор брехні!". В соцмережах розпочався флешмоб через елітний відпочинок директора НАБУ 12:35 Фото
ДТЕК наголосив на законності та економічній обгрунтованості методики ціноутворення на енергоносії за принципом імпортного паритету 14:22
"Роттердам +" дозволив забути про віялові відключення електроенергії і ручне ціноутворення, - Плачков 09:45
більше новин
Ізабелла Сіренко. Фото: центр
Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова 12:54
8.08.19 20:00 Прес-конференція щодо подальшої бездіяльності ЦВК щодо неоголошення результатів виборів по округу 210 18:27
ДБР засекретило інформацію про справи Порошенка 10:42 Документ
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
Наслідки негоди у Києві. Фото: facebook/KARS.Kyiv
Відео дня: у Києві сильна злива повалила дерева і перетворила дороги на річки 18:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok