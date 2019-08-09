Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо Грицака та екс-заступника голови СБУ Демчини

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем та хабарництва голови Служби безпеки України Василя Грицака, який, попри відставку продовжує отримувати зарплату, і екс-заступник голови СБУ Павла Демчини.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

До суду звернувся адвокат Козак в інтересах одного з громадян зі скаргою на бездіяльність НАБУ.

Суд встановив, що 22 липня адвокат направив на офіційну електронну адресу Національного антикорупційного бюро заяву про вчинення кримінальних злочинів Грицаком, Демчиною, прокурором Волинської області, начальником Головного слідчого управління та іншими керівниками поліції по 1 ч. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу.

При цьому, НАБУ не відкрило кримінальне провадження за цими фактами.

2 серпня суд розглянув скаргу і зобов'язав НАБУ зареєструвати кримінальне провадження та почати досудове розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Петро Порошенко присвоїв звання Героя України Грицака.

Раніше суд відмовив колишньому першому заступнику голови Служби безпеки України Павлу Демчине в позові до директора Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику про захист честі і гідності.