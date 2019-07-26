Луценко незаконно втрутився у справу про закупівлю бракованих бронежилетів Міноборони, - прокурор ГПУ Середа

Керівник групи прокурорів Генпрокураутри у справі про закупівлю Міністерством оборони бракованих бронежилетів Микола Середа заявляє, що генеральний прокурор Юрій Луценко незаконно втрутився в розслідування справи і дав незаконні вказівки.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Не всі посадові особи бажають виконувати запит суспільства і вказівки Президента у цій справі. 17 липня Луценко дав незаконну вказівку про призначення іншої експертизи в іншу експертну установу за цією справою... Мені було висунуто ультиматум: або ви приймаєте таке рішення, або будете звільнені. Ця вказівка ​​- незаконна, і мною не була виконана", - сказав він.

Зі слів прокурора, підстав для проведення іншої експертизи в іншій установі за цією справою немає.

Середа повідомив, що в межах розслідування цієї справи було встановлено, що Міноборони планувало закупити 20 тис. бронежилетів, хоча потреби в цьому не було.

"На складах була необхідна кількість бронежилетів цього ж класу. Чому було прийнято рішення про закупівлю Міноборони цих бронежилетів, ніхто не може пояснити", - зазначив він.

Середа додав, що балістичні характеристики ці бронежилети не витримали.

"В умовах дощу тканина пробивалася. Встановлено, що виробник використовував у бронежилетах набагато менше шарів тканини, ніж має бути. У квітні було поставлено 4 тис. бронежилетів. Насправді вони не відповідали технічним умовам. Пластини були неякісні", - повідомив прокурор.

Він підкреслив, що браковані бронежилети було прийнято на склади Міноборони під тиском заступника міністра оборони.

Ім'я заступника міністра Середа не уточнив.

З його слів, у цілому було поставлено 11 тис. неякісних бронежилетів.

Надалі, як повідомив прокурор, для приховування слідів злочину, чиновники Міноборони дали вказівки виробнику провести випробування бронежилетів, після чого нові випробування нібито показали, що нова партія бронежилетів вже була якісною.

Як повідомляли Українські Новини, браковані бронежилети, закуплені Міноборони, вилучені ДБР.

Раніше ДБР опублікувало розмови в Міноборони про закупівлю бракованих бронежилетів для армії.