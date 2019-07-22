Луценко втік від доповіді Зеленському у справі Шеремета у відпустку

Генеральний прокурор Юрій Луценко пішов у відпустку до 5 серпня, незважаючи на те, що Президент Володимир Зеленський доручив йому , міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, голові Національної поліції Сергію Князєву та голові Служби безпеки України Василю Грицаку 23 липня доповісти про перебіг розслідування вбивства журналіста інтернет-видання "Українська правда" Павла Шеремета.

Про це Українським Новинам повідомили в ГПУ.

"Пішов у відпустку з сьогоднішнього дня", - сказав він.

За його словами, він пробує у відпустці до 5 серпня.

В приймальні генпрокурора Українським Новинам підтвердили, що Луценко пішов у відпустку.

При цьому, 23 липня президент Володимир Зеленський Луценка викликав на нараду у справі про вбивство журналіста Української правди Павла Шеремета.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко заявив, що у справі вбивства Шеремета є "гарячі версії".

Раніше, в грудні 2018 року, генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета істотно звузилося.