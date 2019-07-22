Луценко втік від доповіді Зеленському у справі Шеремета у відпустку

Генеральний прокурор Юрій Луценко пішов у відпустку до 5 серпня, незважаючи на те, що Президент Володимир Зеленський доручив йому, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, голові Національної поліції Сергію Князєву та голові Служби безпеки України Василю Грицаку 23 липня доповісти про перебіг розслідування вбивства журналіста інтернет-видання "Українська правда" Павла Шеремета.\r\nПро це Українським Новинам повідомили в ГПУ. \r\n"Пішов у відпустку з сьогоднішнього дня", - сказав він. \r\nЗа його словами, він пробує у відпустці до 5 серпня. \r\nВ приймальні генпрокурора Українським Новинам підтвердили, що Луценко пішов у відпустку. \r\nПри цьому, 23 липня президент Володимир Зеленський Луценка викликав на нараду у справі про вбивство журналіста Української правди Павла Шеремета.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Луценко заявив, що у справі вбивства Шеремета є "гарячі версії".\r\nРаніше, в грудні 2018 року, генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета істотно звузилося.