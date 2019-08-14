ГПУ не знає, скільки Луценко витратив на відпустку у Франції

Генеральна прокуратура не має інформації, скільки грошей витратив генпрокурор Юрій Луценко під час свого протпуска у Франції в кінці липня.\r\nПро це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.\r\n"Генпрокуратура як державний орган не є розпорядником інформації про витрачені Луценком кошти під час перебування у відпустці", - йдеться у відповіді.\r\nГПУ зазначає, що ця інформація не є публічною, тобто такою, яка створена або задокументована в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх зобов'язань.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Луценко заявив, що у справі про вбивство Шеремета є "гарячі сліди" а через пару днів пішов у відпустку до 5 серпня.\r\nГенеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть у відставку, коли нова Верховна Рада приступить до роботи.