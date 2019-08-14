ГПУ не знає, скільки Луценко витратив на відпустку у Франції

Генеральна прокуратура не має інформації, скільки грошей витратив генпрокурор Юрій Луценко під час свого протпуска у Франції в кінці липня.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

"Генпрокуратура як державний орган не є розпорядником інформації про витрачені Луценком кошти під час перебування у відпустці", - йдеться у відповіді.

ГПУ зазначає, що ця інформація не є публічною, тобто такою, яка створена або задокументована в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх зобов'язань.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко заявив, що у справі про вбивство Шеремета є "гарячі сліди" а через пару днів пішов у відпустку до 5 серпня.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть у відставку, коли нова Верховна Рада приступить до роботи.