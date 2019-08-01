Луценко похвалився фото з Провансу, де відпочивав під час звіту у справі Шеремета

Генеральний прокурор Юрій Луценко повернувся з відпустки у провінції Прованс у Франції, де відпочивав у той час, як Президент Володимир Зеленський чекав на нього на звіті у справі про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета. При цьому Зеленський додав, що якщо Луценко у відпустці, то нічого не може вдіяти з цим.\r\nПро це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував фото з відпочинку.\r\n"Завершив 10-денну відпустку в Провансі. Неймовірна атмосфера простоти і краси. Гори, виноград, лаванда, море. І друзі. І вороги, які програли вибори, і щоб не випасти з новин звично брешуть про готелі, в яких я нібито проживав. Насправді - проїздом обідав", - написав він.\r\nЗазначимо, Прованс - один із наймальовничіших регіонів Франції, з безліччю старовинних кам'яних сіл, з історичними пам'ятками та краєвидами. Регіон розташований на південно-сході Франції біля берегів Середземного моря.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПрованс. Фото: Facebook\/Юрій Луценко\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Луценко заявив, що у справі про вбивство Шеремета є "гарячі сліди" а через пару днів пішов у відпустку до 5 серпня.\r\n