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01 серпня 2019, четвер, 15:29 22
Політика 2019-08-01T17:30:03+03:00
Українські Новини
Луценко похвалився фото з Провансу, де відпочивав під час звіту у справі Шеремета

Луценко похвалився фото з Провансу, де відпочивав під час звіту у справі Шеремета

Прованс. Фото: Facebook/Юрій Луценко
Прованс. Фото: Facebook/Юрій Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко повернувся з відпустки у провінції Прованс у Франції, де відпочивав у той час, як Президент Володимир Зеленський  чекав на нього на звіті у справі про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета. При цьому Зеленський додав, що якщо Луценко у відпустці, то нічого не може вдіяти з цим.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував фото з відпочинку.

"Завершив 10-денну відпустку в Провансі. Неймовірна атмосфера простоти і краси. Гори, виноград, лаванда, море. І друзі. І вороги, які програли вибори, і щоб не випасти з новин звично брешуть про готелі, в яких я нібито проживав. Насправді - проїздом обідав", - написав він.

Зазначимо, Прованс - один із наймальовничіших регіонів Франції, з безліччю старовинних кам'яних сіл, з історичними пам'ятками та краєвидами. Регіон розташований на південно-сході Франції біля берегів Середземного моря.

Прованс. Фото: Facebook/Юрій ЛуценкоПрованс. Фото: Facebook/Юрій Луценко

Як повідомляли Українські Новини, Луценко заявив, що у справі про вбивство Шеремета є "гарячі сліди" а через пару днів пішов у відпустку до 5 серпня.

 

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