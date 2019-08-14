День Незалежності: організатори альтернативного "Маршу" домовилися з Офісом Президента про час

Організатори альтернативного "Маршу захисників України" домовилися з Офісом Президента про перенесення часу проведення ходи в День незалежності України.

Про це у Facebook написав один з організаторів маршу Антон Колумбет, передають Українські Новини.

Він повідомив, що 13 серпня оргкомітет маршу провів зустріч з представниками Офісу Президента.

Узгоджено, що марш відбудеться за оголошеного маршруту, але зміститися за часом.

"На виконання місії розведення державних заходів і Маршу Захисників України час початку Маршу переноситься на 11:00. Збір залишається на 10:00 - нас чекає досить довгий процес привітань, побудови колон та інше. Це робиться не тільки з метою запобігти маніпуляції, але і з суто технічних причин - щоб учасники державних заходів мали можливість приєднатися до Маршу після їх завершення, а їх організатори - звільнити Хрещатик від обмежувальних конструкцій для проходження Маршу", - написав Колумбет.

Оргкомітет заявляє, що завдяки конструктивному діалогу сторонам вдалося знайти певне порозуміння у питаннях часу заходів.

Як повідомляли Українські Новини, близько 9 тис. осіб зареєструвалися для участі в альтернативному "Марші захисників України" на День незалежності.

Планувалося, що учасники ходи зберуться о 9:00 біля Київського національного університету імені Шевченка Т. і підуть по вул. Володимирській, бульвару Шевченка, а потім промарширують Хрещатиком до Майдану Незалежності.

Завершиться марш молебнем у Михайлівському соборі.

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