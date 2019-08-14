День Незалежності: організатори альтернативного "Маршу" домовилися з Офісом Президента про час

Організатори альтернативного "Маршу захисників України" домовилися з Офісом Президента про перенесення часу проведення ходи в День незалежності України.\r\nПро це у Facebook написав один з організаторів маршу Антон Колумбет, передають Українські Новини.\r\nВін повідомив, що 13 серпня оргкомітет маршу провів зустріч з представниками Офісу Президента.\r\nУзгоджено, що марш відбудеться за оголошеного маршруту, але зміститися за часом.\r\n"На виконання місії розведення державних заходів і Маршу Захисників України час початку Маршу переноситься на 11:00. Збір залишається на 10:00 - нас чекає досить довгий процес привітань, побудови колон та інше. Це робиться не тільки з метою запобігти маніпуляції, але і з суто технічних причин - щоб учасники державних заходів мали можливість приєднатися до Маршу після їх завершення, а їх організатори - звільнити Хрещатик від обмежувальних конструкцій для проходження Маршу", - написав Колумбет.\r\nОргкомітет заявляє, що завдяки конструктивному діалогу сторонам вдалося знайти певне порозуміння у питаннях часу заходів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, близько 9 тис. осіб зареєструвалися для участі в альтернативному "Марші захисників України" на День незалежності.\r\nПланувалося, що учасники ходи зберуться о 9:00 біля Київського національного університету імені Шевченка Т. і підуть по вул. Володимирській, бульвару Шевченка, а потім промарширують Хрещатиком до Майдану Незалежності.\r\nЗавершиться марш молебнем у Михайлівському соборі.\r\nТим часом у Зеленського назвали головну тему Дня Незалежності і затвердили перелік заходів\r\n9 липня Зеленський вирішив замість параду на День незалежності виділити 300 млн гривень на премії військовим.\r\n10 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав військових вийти на парад Хрещатиком у Києві на День незалежності.