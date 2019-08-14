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14 серпня 2019, середа, 09:58 25
Силові структури 2019-08-14T11:16:07+03:00
Українські Новини
НАБУ засекретило частину розмов суддів Окружного адмінсуду Києва

НАБУ засекретило частину розмов суддів Окружного адмінсуду Києва

НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) засекретило інформацію про деякі розмови суддів Окружного адміністративного суду Києва з іншими чиновниками, у тому числі про можливу наявность розмови з участю глави Офісу президента Андрієм Богданом.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

"У відповідь на ваш запит про надання інформації про наявність чи відсутність на аудіозаписах в рамках розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою і окремими суддями Окружного адмінсуду Києва фрагментів розмови керівника Офісу Президента, а також з інших питань повідомляємо, що запитувані відомості становлять собою таємницю досудового розслідування, розголошення якої заборонено, відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу", - йдеться у відповіді НАБУ.

Як повідомляли Українські Новини, детективи НАБУ записували розмови суддів Окружного адміністративного суду Києва 7 місяців.

Раніше ГПУ повідомила про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку.

Також Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка.

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