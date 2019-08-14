НАБУ засекретило частину розмов суддів Окружного адмінсуду Києва

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) засекретило інформацію про деякі розмови суддів Окружного адміністративного суду Києва з іншими чиновниками, у тому числі про можливу наявность розмови з участю глави Офісу президента Андрієм Богданом.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.



"У відповідь на ваш запит про надання інформації про наявність чи відсутність на аудіозаписах в рамках розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою і окремими суддями Окружного адмінсуду Києва фрагментів розмови керівника Офісу Президента, а також з інших питань повідомляємо, що запитувані відомості становлять собою таємницю досудового розслідування, розголошення якої заборонено, відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу", - йдеться у відповіді НАБУ.



Як повідомляли Українські Новини, детективи НАБУ записували розмови суддів Окружного адміністративного суду Києва 7 місяців.



Раніше ГПУ повідомила про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку.



Також Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка.