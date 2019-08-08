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08 августа 2019, четверг, 12:40 144
Судебная власть 2019-08-08T12:51:45+03:00
Українські Новини
НАБУ более полугода записывало разговоры судей Окружного админсуда Киева, - источник

НАБУ более полугода записывало разговоры судей Окружного админсуда Киева, - источник

НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) записывали разговоры судей Окружного административного суда Киева 7 месяцев.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Писали 7 месяцев", - сказал он.

По его словам, объем записей очень большой и все эпизоды на данный момент анализируются.

При этом собеседник не смог однозначно сообщить, содержится ли на этих пленках разговор руководителя Офиса Президента Андрея Богдана с судьями ОАСК.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратора сообщила о подозрении 3 судьям Окружного административного суда Киева и судье Суворовского районного суда Одессы во вмешательстве в деятельность государственных органов.

Ранее ГПУ сообщила о подозрении главе Окружного админсуда Киева Вовку, который считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

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