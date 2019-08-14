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14 серпня 2019, середа, 06:00 62
Політика 2019-08-14T11:00:03+03:00
Українські Новини
Гривня після обвалу різко підвищилася: курс валют на 14 серпня

Гривня після обвалу різко підвищилася: курс валют на 14 серпня

Гривня. Фото: bank.gov.ua
Гривня. Фото: bank.gov.ua

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 серпня, на 1,23% до 25,1462 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 серпня, на 6,77 коп. до 25,1585 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3039,8600
100 доларів США 2514,6160
100 швейцарських франків 2600,1125
1000 ієн 239,1240
10 російських рублів 3,8332
100 євро 2821,9021

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 2 коп. у вівторок зміцнився на 2 коп. до 25,16 UAH/USD.

Також річна інфляція за підсумками липня перевищила прогноз НБУ.

Тим часом обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривнях та іноземній валюті, за оперативними даними, скоротився на 2,6% з 520,779 млрд гривень станом на 1 липня до 507,332 млрд гривень на 1 серпня.

Раніше після різкого стрибка гривня просіла.

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