Гривня після обвалу різко підвищилася: курс валют на 14 серпня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 серпня, на 1,23% до 25,1462 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 серпня, на 6,77 коп. до 25,1585 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3039,8600\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2514,6160\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2600,1125\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n239,1240\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8332\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2821,9021\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 2 коп. у вівторок зміцнився на 2 коп. до 25,16 UAH\/USD.\r\nТакож річна інфляція за підсумками липня перевищила прогноз НБУ.\r\nТим часом обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривнях та іноземній валюті, за оперативними даними, скоротився на 2,6% з 520,779 млрд гривень станом на 1 липня до 507,332 млрд гривень на 1 серпня.\r\nРаніше після різкого стрибка гривня просіла.