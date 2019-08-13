Зеленський звільнив Безсмертного з ТКГ

Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) - Росія).

Про це йдеться в указі Президента №596 від 13 серпня, передають Українські Новини.

"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 червня 2019 №414 "Питання забезпечення представництва України в Тристоронній контактної групи" (зі зміною, внесеною указом від 9 липня 2019 №504) звільнити Безсмертного Романа Петровича від виконання обов'язків представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи", - сказано в ньому.

Безсмертний у 2010-2011 роках був послом України в Білорусі, а в 2015-2016 представляв Україну в політичній підгрупі ТКГ.

В липні Зеленський уповноважив Безсмертного замість Олександра Моцика представляти Україну в підгрупі з політпитань ТКГ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше представник України у підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний виступив за припинення роботи України в ТКГ. Оскільки 17 липня ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю з 21 липня.

А вже 6 серпня, 4 українських військовослужбовців загинули внаслідок обстрілу в зоні операції Об'єднаних сил (ООС).