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13 серпня 2019, вівторок, 13:32 114
Політика 2019-08-13T17:00:04+03:00
Українські Новини
Син Порошенка чистою російською розповів, як любить "всім серцем" українську мову

Син Порошенка чистою російською розповів, як любить "всім серцем" українську мову

Син колишнього президента Петра Порошенка - Михайло розповів, що розмовляє у повсякденному житті російською.

Про це він повідомив на акції перед будівлею ДБР, куди Порошенка-старшого викликали на допит 12 серпня.

"Звичайно, в ідеалі було б розмовляти українською, але я розмовляю російською", - сказав він.

На питання журналістів про те, як до цього ставляться його батьки і чи немає репресій з цього приводу, Михайло відповів: "Ну, репресій немає, але мені батько ставив пару раз питання, просив, щоб я все-таки намагався (говорити українською мовою - Ред.)".

Також син Порошенка повідомив, що багато люди в його оточенні розмовляють російською, але додав, що любить українську мову "всім серцем".

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань засекретило інформацію відкритим кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко, котрий повернувся 7 серпня з відпустки в Україну.

Раніше Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників і митників при оформленні поїздки Петра Порошенка на Мальдіви у січні 2018 року.

Тим часом, Порошенко висунув умова для перевірки на детекторі брехні.

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