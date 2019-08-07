Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину

Экс-президент Украины Порошенко, который 1 августа улетел с семьей в Дубаи, вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубаи 6 августа в 20:35 по киевскому времени. В аэропорту "Жуляны" самолет приземлился уже сегодня в 02:30 ночи. Об этом сообщает "Страна.ua"

"Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял видимо на Мальдивских островах. Так как когда Порошенко на этом же борту летел неделю назад из Киева, то как раз после Дубая самолет исчез с радаров. И в течение недели нигде больше не светился", - сообщил "Стране" источник в Госпогранслужбе.



По номеру одной из машин видно, что это именно автомобиль экс-президента. "Мерседес" с таким же номером привозил Порошенко на допрос в здание ГБР.



















Как сообщали Українські Новини, Портнов инициировал новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам.



Ранее стало известно, что Порошенко в начале июня встречался с Коломойским.





Также Порошенко, в день допроса в ГБР, не пустили в зал заседаний Европарламента: он сидел на галерке.





Тем временем бывший президент Украины за пол года заработал более полмиллиарда.