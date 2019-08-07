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7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210

07 августа 2019, среда, 12:39 11206
Политика 2019-08-07T12:39:02+03:00
Українські Новини
Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину

Порошенко ночью вернулся из отпуска в Украину

Кортеж приехал за Порошенко ночью в
Кортеж приехал за Порошенко ночью в "Жуляны". Фото: "Страна.ua"

Экс-президент Украины Порошенко, который 1 августа улетел с семьей в Дубаи, вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубаи 6 августа в 20:35 по киевскому времени. В аэропорту "Жуляны" самолет приземлился уже сегодня в 02:30 ночи. Об этом сообщает "Страна.ua"

"Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял видимо на Мальдивских островах. Так как когда Порошенко на этом же борту летел неделю назад из Киева, то как раз после Дубая самолет исчез с радаров. И в течение недели нигде больше не светился", - сообщил "Стране" источник в Госпогранслужбе.

По номеру одной из машин видно, что это именно автомобиль экс-президента. "Мерседес" с таким же номером привозил Порошенко на допрос в здание ГБР.






Как сообщали Українські Новини, Портнов инициировал новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам.

Ранее стало известно, что Порошенко в начале июня встречался с Коломойским.

Также Порошенко, в день допроса в ГБР, не пустили в зал заседаний Европарламента: он сидел на галерке.

Тем временем бывший президент Украины за пол года заработал более полмиллиарда.

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