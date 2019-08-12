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12 августа 2019, понедельник, 18:47 201
Политика 2019-08-12T19:04:32+03:00
Українські Новини
Порошенко выдвинул условие для проверки на детекторе лжи

Порошенко выдвинул условие для проверки на детекторе лжи

Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Бывший Президент Петр Порошенко готов пройти проверку, предложенную следователями Государственного бюро расследований, на полиграфе (детекторе лжи) в прямом эфире на телевидении.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю его руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия", - заявил экс-Президент.

Он также заявил, что считает расследования бюро политически ангажированными.

Порошенко заявил, что не боится пройти проверку на полиграфе.

При этом он заявил, что готов пройти проверку на полиграфе только в прямом эфире телеканалов.

Как сообщали Українськi Новини, 12 августа Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканал "Прямой".

25 июля Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже завода "Кузница на Рыбальском".

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