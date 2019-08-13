У лікарні Дніпра помер військовий, який отримав поранення 10 серпня

Поранений 10 серпня в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) військовослужбовець помер у госпіталі в Дніпрі.\r\nПро це в соціальній мережі Facebook написав головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні імені В. Мечникова Сергій Риженко, передають Українські Новини.\r\n"Три доби боролася душа. Він не просив про допомогу. Його поранення не було сумісне з життям", - написав він.\r\nЛікар зазначив, що загиблий військовий на ім'я Дмитро родом з Житомирської області.\r\nВін був поранений в голову пострілом снайпера біля Широкіно (Донецька область).\r\nПоранений впав у кому, його серце зупинилося 12 серпня. Як повідомляли Українські Новини, четверо військових загинули в результаті обстрілу в зоні ООС. Вранці 7 серпня Зеленський подзвонив Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі.Раніше на Донбасі боєць ООС підірвався на невідомий вибуховий пристрій.\r\nТакож Президент Володимир Зеленський призначив командувачем операції Об'єднаних сил (ООС) Володимира Кравченка.\r\nТим часом з початку перемир'я 21 липня загинуло 6 військових, ще 9 поранені.