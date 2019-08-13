У лікарні Дніпра помер військовий, який отримав поранення 10 серпня

Поранений 10 серпня в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) військовослужбовець помер у госпіталі в Дніпрі.

Про це в соціальній мережі Facebook написав головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні імені В. Мечникова Сергій Риженко, передають Українські Новини.

"Три доби боролася душа. Він не просив про допомогу. Його поранення не було сумісне з життям", - написав він.

Лікар зазначив, що загиблий військовий на ім'я Дмитро родом з Житомирської області.

Він був поранений в голову пострілом снайпера біля Широкіно (Донецька область).

Поранений впав у кому, його серце зупинилося 12 серпня.



Як повідомляли Українські Новини, четверо військових загинули в результаті обстрілу в зоні ООС.



Вранці 7 серпня Зеленський подзвонив Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі.



Раніше на Донбасі боєць ООС підірвався на невідомий вибуховий пристрій.

Також Президент Володимир Зеленський призначив командувачем операції Об'єднаних сил (ООС) Володимира Кравченка.

Тим часом з початку перемир'я 21 липня загинуло 6 військових, ще 9 поранені.