підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
13 серпня 2019, вівторок, 13:13 13
Силові структури 2019-08-13T13:45:01+03:00
Українські Новини
У лікарні Дніпра помер військовий, який отримав поранення 10 серпня

У лікарні Дніпра помер військовий, який отримав поранення 10 серпня

Свічка. Фото: factroom.ru
Свічка. Фото: factroom.ru

Поранений 10 серпня в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) військовослужбовець помер у госпіталі в Дніпрі.

Про це в соціальній мережі Facebook написав головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні імені В. Мечникова Сергій Риженко, передають Українські Новини.

"Три доби боролася душа. Він не просив про допомогу. Його поранення не було сумісне з життям", - написав він.

Лікар зазначив, що загиблий військовий на ім'я Дмитро родом з Житомирської області.

Він був поранений в голову пострілом снайпера біля Широкіно (Донецька область).

Поранений впав у кому, його серце зупинилося 12 серпня.


Як повідомляли Українські Новини, четверо військових загинули в результаті обстрілу в зоні ООС.

Вранці 7 серпня Зеленський подзвонив Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі.

Раніше на Донбасі боєць ООС підірвався на невідомий вибуховий пристрій.

Також Президент Володимир Зеленський призначив командувачем операції Об'єднаних сил (ООС) Володимира Кравченка.

Тим часом з початку перемир'я 21 липня загинуло 6 військових, ще 9 поранені.

Більше новин про: Смерть ООС Ситуація в зоні ООС смерть військового Втрати в зоні ООС

Архів
Новини
FlixBus і Gunsel будуть здійснювати спільні перевезення з Києва до Польщі та Чехії 13:51
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
Фінансування за результатами виборів Ради розподілили: гроші з держбюджету отримають 11 партій 13:41
Львівський губернатор Мальський залишився без заступників 13:34
Михайло Порошенко. Скріншот відео.
Син Порошенка чистою російською розповів, як любить "всім серцем" українську мову 13:32
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ 16:39
"Мова і віра" розколюють Україну: Москаль запропонував стратити автора гасла Порошенка 13:06
Філатов вважає претензії щодо продажу УМХ політично мотивованими 16:40
Скріншот: youtube/euronews
У передмісті Афін не можуть загасити масштабну пожежу в лісі - евакуювали табір 13:00
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба 13:15
ЦВК зареєструвала перших 25 депутатів Ради: список 17:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok