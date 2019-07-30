На Донбассе боец ​​ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники после обстрела КПВВ "Марьинка" 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм.\r\nОб этом сообщает пресс-центр ООС.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил:\r\n- вблизи Каменки из реактивного пехотного огнемета;- в районе населенного пункта Гнутово - из миномета калибра 82 мм;- неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета.\r\nВ результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения.\r\nС начала текущих суток, 30 июля, враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны вблизи Луганского - из гранатометов различных систем.\r\nВоенные подчеркивают, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики нарушили перемирие и ранили украинского военного из гранатомета.\r\nРанее на Донбассе боевики вновь нарушили перемирие, ранив бойца ВСУ.\r\nРанее Зеленский обсудил со спецпредставителем США Волкером ситуацию на Донбассе.