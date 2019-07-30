подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
30 июля 2019, вторник, 08:10 27
Силовые структуры 2019-07-30T08:11:25+03:00
Українські Новини
На Донбассе боец ​​ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве

На Донбассе боец ​​ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве

ООС Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС Фото: Facebook 54-й ОМБР

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники после обстрела КПВВ "Марьинка" 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи Каменки из реактивного пехотного огнемета;

- в районе населенного пункта Гнутово - из миномета калибра 82 мм;
- неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток, 30 июля, враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны вблизи Луганского - из гранатометов различных систем.

Военные подчеркивают, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщали Українськi Новини, боевики нарушили перемирие и ранили украинского военного из гранатомета.

Ранее на Донбассе боевики вновь нарушили перемирие, ранив бойца ВСУ.

Ранее Зеленский обсудил со спецпредставителем США Волкером ситуацию на Донбассе.

Больше новостей о: ООС Ситуация в зоне ООС Потери в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

Архив
Новости
Фармацевтическую компанию "Дарница" оценили более чем в $400 млн, – Шимкив 08:45
Доллар летит в пропасть: куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам 08:40
Сегодня в мире отмечают день дружбы 08:33
На Донбассе боец ​​ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве 08:10
Обещанные Гройсманом жилеты для 1,7 млн учеников еще не закупили, - документ 07:00
больше новостей
Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине 06:00 Карта
САП будет настаивать на взятии Головина под стражу 10:43
Гарантированный покупатель подал в суд "Укрэнерго" на 1,58 млрд гривен 10:41
Ирина Аллахвердиева. Фото: Анна Стешенко/Facebook
Новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда 14:14
Дмитрий Куприян - второй справа. Фото: сайт
Дело МН17: Укравший трейлер для перевозки "Бука" боевик "ДНР" вышел на свободу 09:01
больше новостей
Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка 14:13
Ирина Аллахвердиева. Фото: Анна Стешенко/Facebook
Новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда 14:14
Вручение подозрений даст возможность судьям ОАКС себя защищать, - адвокат Солодко 17:04
Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине 06:00 Карта
В Слуге народа пояснили, почему считают жалобу на победителя в округе 207 "политической инсинуацией" 17:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok