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13 серпня 2019, вівторок, 12:28 17
Президент 2019-08-13T13:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив терміново розробити законопроекти про громадянство для росіян-біженців

Зеленський доручив терміново розробити законопроекти про громадянство для росіян-біженців

Паспорт України. Фото: Vgorode
Паспорт України. Фото: Vgorode

Президент Володимир Зеленський після спрощення отримання громадянства для однієї категорії росіян доручив Кабінету Міністрів невідкладно розробити законопроекти про спрощення отримання громадянства для переслідуваних за політичними мотивами росіян і про надання притулку.

Про це сказано в указі №594, передають Українські Новини.

Згідно з текстом указу, уряду доручено невідкладно розробити і внести на розгляд Верховною Радою законопроект, спрямований на спрощення порядку набуття громадянства України громадянами Росії, що зазнали переслідувань за політичні переконання, і іноземцями та особами без громадянства, які в установленому законодавством порядку проходили (проходять) військову службу за контрактом у Збройних Силах України, а також брали участь в антитерористичній операції (АТО), в забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах АТО в період її проведення, та/або брали участь у виконанні бойових або службових завдань АТО та/або брали (беруть) участь у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях.

Уряду також доручено до 13 листопада розробити і внести на розгляд Радою законопроект про надання притулку.

При цьому також забезпечити оптимізацію процесу розгляду відповідними органами заяв громадян Росії про визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

Крім цього, згідно з указом, Кабміну доручено провести за участю Служби безпеки (СБУ) перевірку Державної міграційної служби, Міністерства закордонних справ, дипломатичних представництв та консульських установ у частині дотримання вимог законодавства у сфері громадянства при прийнятті рішень про оформлення набуття громадянства України.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський спростив отримання громадянства для переслідуваних за політичними мотивами росіян.

Також Зеленський поміняв склад комісії з громадянства, помилування і нагород.

Раніше Зеленський надав громадянство 5 росіянам і 2 білорусам, а також 14 іншим іноземцям за захист територіальної цілісності України.

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