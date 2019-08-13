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13 серпня 2019, вівторок, 11:27 30
Події 2019-08-13T13:30:03+03:00
Українські Новини
Поліцейський наклав на себе руки на посту в Дніпрі

Поліцейський наклав на себе руки на посту в Дніпрі

Поліція. Фото: vesti-ukr.com
Поліція. Фото: vesti-ukr.com

Співробітник Національної поліції наклав на себе руки у відділенні поліції в аеропорту "Дніпропетровськ" у Дніпрі 12 серпня.

Про це Українським Новинам повідомило управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Він зачинився в кімнаті відпочинку і вистрілив у голову з табельного пістолета.

Розпочато досудове розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, слідство вважає, що головною версією загибелі депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція "Народний фронт") є самогубство. Характер смертельного поранення Тымчука також вказує на те, що він міг сам вистрілити в себе саме таким чином. При цьому все залежить саме від результатів експертиз.

Також в Одеській області знайшли повішеним екс-голову РДА, підозрюваного в пораненні депутата Урбанського.

Крім того, в Коломиї після сварки адвокат вбив дружину, підпалив будинок і застрелився, а під Києвом ветеран АТО підірвав себе гранатою.

Також священик покінчив життя самогубством у Рівненській області, а депутат Київради вистрілив собі в живіт з нагородного пістолета SIG Sauer.

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