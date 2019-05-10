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10 мая 2019, пятница, 21:30 1219
Происшествия 2019-05-10T21:30:31+03:00
Українські Новини
Под Киевом ветеран АТО подорвал себя гранатой

Под Киевом ветеран АТО подорвал себя гранатой

Мужчина пытался совершить суицид. Фото: Нацполиция
Мужчина пытался совершить суицид. Фото: Нацполиция

Сегодня, 10 мая, стало известно о попытке самоубийства мужчины, который два года назад вернулся из зоны проведения АТО. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что 36-летний мужчина в селе Чупира в Киевской области попрощался с родными и подорвал себя гранатой.

"После обеда молодой человек попрощался со своими близкими и пошел к оврагу. В это время родственники услышали взрыв", - говорится в сообщении.

По данным полиции, погибший получил взрывчатую травму грудной клетки. Возле его тела полицейские обнаружили и изъяли рычаг взвода, кольцо от гранаты. Также при проведении обыска в гаражном помещении нашли и изъяли гранату "Ф-1" и запал.

Изъятые вещественные доказательства направили на проведение соответствующей экспертизы. По факту самоубийства открыто уголовное производство. Полиция выясняет причины и обстоятельства трагедии.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве мужчина спрыгнул с моста Метро в Днепр и выжил.

Ранее мужчина подорвал себя гранатой в Киеве, угрожая сожительнице.

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