В Коломые после ссоры адвокат убил жену, поджег дом и застрелился

В Коломые Ивано-Франковской области мужчина убил свою жену и застрелился сам.

Как сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области, в понедельник, 27 мая, между супругами возникла ссора. 54-летний мужчина схватил ружье и выстрелил из него в свою 56-летнюю жену. От полученного огнестрельного ранения грудной клетки женщина скончалась на месте. Тогда мужчина понял, что натворил.

Он поджег одну из комнат и выстрелил себе в грудь, от чего также скончался. В доме правоохранители нашли предсмертную записку, в которой мужчина просил прощения у родных за содеянное. Кроме охотничьего гладкоствольного ружья, возле тела мужчины также нашли газовый пистолет.

Правоохранители открыли уголовное производство по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Как пишет 112.ua со ссылкой на местные СМИ, что убитыми оказались адвокат и меценат Михаил Петров и его жена.

Между супругами возникла ссора