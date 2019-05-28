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28 мая 2019, вторник, 23:49 191
Происшествия 2019-05-28T23:50:22+03:00
Українські Новини
В Коломые после ссоры адвокат убил жену, поджег дом и застрелился

В Коломые после ссоры адвокат убил жену, поджег дом и застрелился

Между супругами возникла ссора
Между супругами возникла ссора

В Коломые Ивано-Франковской области мужчина убил свою жену и застрелился сам.

Как сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области, в понедельник, 27 мая, между супругами возникла ссора. 54-летний мужчина схватил ружье и выстрелил из него в свою 56-летнюю жену. От полученного огнестрельного ранения грудной клетки женщина скончалась на месте. Тогда мужчина понял, что натворил.

Он поджег одну из комнат и выстрелил себе в грудь, от чего также скончался. В доме правоохранители нашли предсмертную записку, в которой мужчина просил прощения у родных за содеянное. Кроме охотничьего гладкоствольного ружья, возле тела мужчины также нашли газовый пистолет.

Правоохранители открыли уголовное производство по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Как пишет 112.ua со ссылкой на местные СМИ, что убитыми оказались адвокат и меценат Михаил Петров и его жена.

Между супругами возникла ссора Между супругами возникла ссора

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Между супругами возникла ссора
В Коломые после ссоры адвокат убил жену, поджег дом и застрелился 23:49
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