В Одесской области нашли повешенным экс-главу РГА, подозреваемого в ранении депутата Урбанского

Бывший председатель Белгород-Днестровской районной государственной администрации Владимир Зинченко, подозреваемый в ранении депутата Верховной Рады Александра Урбанского (фракция "Блок Петра Порошенко"), найден повешенным в собственном доме в Одесской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции, передают Українськi Новини.\r\n"Тело 62-летнего мужчины обнаружено вчера повешенным в собственном доме", - сказано в нем.\r\nПо данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".\r\nСообщается, что в Овидиопольский отдел полиции поступило сообщение о том, что по месту жительства обнаружен повешенным хозяин домовладения, 1957 года рождения.\r\nНа место выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции.\r\nВо время осмотра места происшествия следов нарушения обстановки в доме и признаков насилия на теле мужчины не обнаружено.\r\nДля установления причины смерти тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.\r\nУстановлено, что умерший является подозреваемым в уголовном производстве, открытом по факту совершения хулиганских действий и использования оружия в отношении депутата Урбанского.\r\n9 июля по ходатайству прокуратуры ему должна была избираться мера пресечения, однако в суд Зинченко не явился.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в начале мая правоохранители задержали владельца ресторана "Хуторок у Зины" экс-главу Белгород-Днестровской РГА Зинченко по подозрению в ранении из травматического пистолета депутата, бывшего главы Одесского облсовета Урбанского.\r\nВо время конфликта с Зинченко депутат получил выстрел в ногу. Парламентарий добавил, что владелец ресторана обидел его жену и он заступился за нее. При этом, по его словам, ранивший его владелец базы отдыха находился в состоянии алкогольного опьянения.\r\nРанее суд арестовал подозреваемого в ранении депутата Рады Урбанского.