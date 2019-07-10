В Одесской области нашли повешенным экс-главу РГА, подозреваемого в ранении депутата Урбанского

Бывший председатель Белгород-Днестровской районной государственной администрации Владимир Зинченко, подозреваемый в ранении депутата Верховной Рады Александра Урбанского (фракция "Блок Петра Порошенко"), найден повешенным в собственном доме в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции, передают Українськi Новини.

"Тело 62-летнего мужчины обнаружено вчера повешенным в собственном доме", - сказано в нем.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".

Сообщается, что в Овидиопольский отдел полиции поступило сообщение о том, что по месту жительства обнаружен повешенным хозяин домовладения, 1957 года рождения.

На место выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

Во время осмотра места происшествия следов нарушения обстановки в доме и признаков насилия на теле мужчины не обнаружено.

Для установления причины смерти тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Установлено, что умерший является подозреваемым в уголовном производстве, открытом по факту совершения хулиганских действий и использования оружия в отношении депутата Урбанского.

9 июля по ходатайству прокуратуры ему должна была избираться мера пресечения, однако в суд Зинченко не явился.

Как сообщали Українськi Новини, в начале мая правоохранители задержали владельца ресторана "Хуторок у Зины" экс-главу Белгород-Днестровской РГА Зинченко по подозрению в ранении из травматического пистолета депутата, бывшего главы Одесского облсовета Урбанского.

Во время конфликта с Зинченко депутат получил выстрел в ногу. Парламентарий добавил, что владелец ресторана обидел его жену и он заступился за нее. При этом, по его словам, ранивший его владелец базы отдыха находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее суд арестовал подозреваемого в ранении депутата Рады Урбанского.