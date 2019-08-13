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13 серпня 2019, вівторок, 09:45 8
Фінанси 2019-08-13T09:53:38+03:00
Українські Новини
Річна інфляція за підсумками липня перевищила прогноз НБУ

Річна інфляція за підсумками липня перевищила прогноз НБУ

Інфляція. Фото: pixabay
Інфляція. Фото: pixabay

Фактичний показник річної інфляції за підсумками липня перевищив траєкторію прогнозу, опубліковану в "інфляційному звіті Національного банку в той час, як в липні продукти і комунальні послуги подешевшали, а медицина і освіта - виросли в ціні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У липні 2019 споживча інфляція в річному вимірі становила 9,1% (9,0% - у червні).

У місячному вимірі ціни знизилися на 0,6%.

Відхилення обумовлені більш високими, ніж очікувалося, темпами зростання цін на окремі сирі продукти харчування.

Водночас базова інфляція відповідала прогнозом Національного банку.

Базова інфляція в річному вимірі в липні становила 7,4%, не змінившись порівняно з попередніми місяцями.

Жорстка монетарна політика залишалася вагомим чинником, який стримував фундаментальний тиск на ціни, зокрема, через канал обмінного курсу.

Подальше зміцнення гривні сприяло збереженню низьких темпів зростання цін на непродовольчі товари (2,0% р./р.).

Фактичні показники інфляції свідчать, що загальний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу Національного банку, перш за все, через фактори пропозиції продуктів харчування, зокрема, внаслідок несприятливих погодних умов.

Водночас фундаментальний інфляційний тиск, виражений показником базової інфляції, в цілому відповідає очікуванням НБУ і прогнозам, опублікованим в "інфляційну звіті" (липень 2019).

Раніше Українські Новини писали, що подорожчає, якщо інфляція перевищить прогноз у 2 півріччі.

Тим часом НБУ поліпшив оцінку зростання економіки на наступні 3 роки.

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