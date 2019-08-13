Річна інфляція за підсумками липня перевищила прогноз НБУ

Фактичний показник річної інфляції за підсумками липня перевищив траєкторію прогнозу, опубліковану в "інфляційному звіті Національного банку в той час, як в липні продукти і комунальні послуги подешевшали, а медицина і освіта - виросли в ціні.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ липні 2019 споживча інфляція в річному вимірі становила 9,1% (9,0% - у червні).\r\nУ місячному вимірі ціни знизилися на 0,6%.\r\nВідхилення обумовлені більш високими, ніж очікувалося, темпами зростання цін на окремі сирі продукти харчування.\r\nВодночас базова інфляція відповідала прогнозом Національного банку.\r\nБазова інфляція в річному вимірі в липні становила 7,4%, не змінившись порівняно з попередніми місяцями.\r\nЖорстка монетарна політика залишалася вагомим чинником, який стримував фундаментальний тиск на ціни, зокрема, через канал обмінного курсу.\r\nПодальше зміцнення гривні сприяло збереженню низьких темпів зростання цін на непродовольчі товари (2,0% р.\/р.).\r\nФактичні показники інфляції свідчать, що загальний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу Національного банку, перш за все, через фактори пропозиції продуктів харчування, зокрема, внаслідок несприятливих погодних умов.\r\nВодночас фундаментальний інфляційний тиск, виражений показником базової інфляції, в цілому відповідає очікуванням НБУ і прогнозам, опублікованим в "інфляційну звіті" (липень 2019).\r\nРаніше Українські Новини писали, що подорожчає, якщо інфляція перевищить прогноз у 2 півріччі.\r\nТим часом НБУ поліпшив оцінку зростання економіки на наступні 3 роки.