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15 июля 2019, понедельник, 11:00 423
Экономика 2019-07-15T11:01:33+03:00
Українські Новини
Инфляция может превысить прогноз НБУ почти вдвое во 2 полугодии: что подорожает

Инфляция может превысить прогноз НБУ почти вдвое во 2 полугодии: что подорожает

Инфляция. Фото: forex-investor.net
Инфляция. Фото: forex-investor.net

В июне 2019 года впервые с начала года зафиксирована дефляция, однако во втором полугодии рост цен в Украине ускорится, сообщает "Сегодня" со ссылкой на экономических экспертов.

"Ожидаем высокие темпы инфляции, которые превысят прогнозы Нацбанка (5% за год) почти вдвое, то есть инфляция за 2019 год составит более 9%, но до 10% не дотянет", - считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он называет такие причины роста цен, как подорожание газа в отопительный сезон, а также осенний рост курса доллара выше 27,5 грн/долл., что  потянет за собой удорожание импорта (прежде всего топливо, автомобили, бытовая техника, электроника).

С ним согласен глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, однако его прогноз более оптимистичен:

"За год инфляция составит 8-8,5%, не более. Уже в июле дефляции не будет из-за повышения акцизов на алкоголь, роста соцстандартов. Ждем небольшую инфляцию, менее 0,5%", – говорит Дорошенко.

Как сообщали Українські Новини, годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ. Также, по прогнозам экспертов, инфляция ускорится, а зарплаты вырастут.

Тем временем Кабмин одобрил сценарии развития экономики Украины на 2020-2022, эксперты считают, что выпуск банкноты в 1 тыс. гривен не повлияет на инфляцию.

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