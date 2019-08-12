Зеленський звільнив відразу 11 голів райадміністрацій у Львівській області

Президент Володимир Зеленський, який сьогодні звільнив 4 голів РДА в Донецькій області, також звільнив 11 голів районних державних адміністрацій у Львівській області.\r\nПро це йдеться в указах Президента №251-261 від 12 серпня, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з указами, Президент звільнив Ігоря Криськіва з посади голови Бродівської райдержадміністрації, Петра Мороза з посади голови Буської, Василя Татарина з посади голови Жидачівської, Володимира Недзельського з посади голови Золочівської, Андрія Кома з посади голови Миколаївської, Володимира Танчина з посади голови Перемишлянської, Сергія Іваха з посади голови Радехівської, Богдана Янка з посади голови Сколівської, Андрія Дяченка з посади голови Сокальської, Івана Грися з посади голови Старосамбірської, Ігоря Самардака з посади голови Яворівської районної державної адміністрації Львівської області.\r\nВсі вони звільнені у зв'язку із закінченням терміну повноважень Президента, який їх призначав.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Рівненській областии 5 голів райадміністрацій у Львівській області.\r\nТакож Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Закарпатській області.