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12 серпня 2019, понеділок, 19:34 13
Президент 2019-08-12T20:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив відразу 11 голів райадміністрацій у Львівській області

Зеленський звільнив відразу 11 голів райадміністрацій у Львівській області

Президент Володимир Зеленський, який сьогодні звільнив 4 голів РДА в Донецькій області, також звільнив 11 голів районних державних адміністрацій у Львівській області.

Про це йдеться в указах Президента №251-261 від 12 серпня, передають Українські Новини.

Згідно з указами, Президент звільнив Ігоря Криськіва з посади голови Бродівської райдержадміністрації, Петра Мороза з посади голови Буської, Василя Татарина з посади голови Жидачівської, Володимира Недзельського з посади голови Золочівської, Андрія Кома з посади голови Миколаївської, Володимира Танчина з посади голови Перемишлянської, Сергія Іваха з посади голови Радехівської, Богдана Янка з посади голови Сколівської, Андрія Дяченка з посади голови Сокальської, Івана Грися з посади голови Старосамбірської, Ігоря Самардака з посади голови Яворівської районної державної адміністрації Львівської області.

Всі вони звільнені у зв'язку із закінченням терміну повноважень Президента, який їх призначав.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Рівненській областии 5 голів райадміністрацій у Львівській області.

Також Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Закарпатській області.

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