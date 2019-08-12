Порошенко висунув умову для перевірки на детекторі брехні

Колишній Президент Петро Порошенко готовий пройти перевірку, запропоновану слідчими Державного бюро розслідувань, на поліграфі (детекторі брехні) у прямому ефірі на телебаченні.\r\nПро це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.\r\n"Я не довіряю Державному бюро розслідувань, я не довіряю його керівництву. Я не вірю в об'єктивність і неупередженість слідства", - заявив екс-Президент.\r\nВін також заявив, що вважає розслідування бюро політично заангажованими.\r\nПорошенко заявив, що не боїться пройти перевірку на поліграфі.\r\nПри цьому він заявив, що готовий пройти перевірку на поліграфі тільки у прямому ефірі телеканалів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 12 серпня Державне бюро розслідувань допитало Порошенко як свідка по справі про можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканал "Прямий".\r\n25 липня Державне бюро розслідувань допитало Порошенко як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при продажу заводу "Кузня на Рибальському".