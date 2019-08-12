Порошенко висунув умову для перевірки на детекторі брехні

Колишній Президент Петро Порошенко готовий пройти перевірку, запропоновану слідчими Державного бюро розслідувань, на поліграфі (детекторі брехні) у прямому ефірі на телебаченні.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я не довіряю Державному бюро розслідувань, я не довіряю його керівництву. Я не вірю в об'єктивність і неупередженість слідства", - заявив екс-Президент.

Він також заявив, що вважає розслідування бюро політично заангажованими.

Порошенко заявив, що не боїться пройти перевірку на поліграфі.

При цьому він заявив, що готовий пройти перевірку на поліграфі тільки у прямому ефірі телеканалів.

Як повідомляли Українські Новини, 12 серпня Державне бюро розслідувань допитало Порошенко як свідка по справі про можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканал "Прямий".

25 липня Державне бюро розслідувань допитало Порошенко як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при продажу заводу "Кузня на Рибальському".