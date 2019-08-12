підписатися на розсилку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
12 серпня 2019, понеділок, 17:02 22
Вибори 2019-08-12T19:00:03+03:00
Українські Новини
ЦВК зареєструвала перших 25 депутатів Ради: список

ЦВК зареєструвала перших 25 депутатів Ради: список

ЦВК
ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала перших 25 депутатів Верховної Ради дев'ятого скликання, перше засідання якої відбудеться 29 серпня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, ЦВК зареєструвала 5 депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі і 20 депутатів, обраних в одномандатному виборчому окрузі.

Серед них від партії "Слуга народу" Устенко Олексій, включений до виборчого списку під №86, від партії "Опозиційна платформа - За життя" Юлій Іоффе під №12 і Ренат Кузьмін під №35, від партії "Європейська солідарність" Руслан Князевич №21 і Максим Саврасов №22.

Також в одномандатних виборчих округах були зареєстровані Білозір Лариса (Вінницька область, округ №15, самовисування), Шпенов Дмитро (Дніпропетровська область, оруг №37, самовисування), Ковальов Олександр (Донецька область, округ №51, самовисування), Арешонков Володимир (Житомирська область, округ №64, самовисування), Іванчук Андрій (Івано-Франківська область, округ №88, самовисування), Довгий Олесь (Кіровоградська область, округ №102, самовисування), Сухова Олександра (Луганська область, округ №107, балотується від політсили "Наш край"), Кулинич Олег (Полтавська область, округ №147, самовисування), М'ялик Віктор (Рівненська область, округ №155, самовисування), Фельдман Олександр (Луганська область, округ № 174, самовисування), Олександр Герега (Хмельницька область, округ №192, від партії "За конкретні справи"), Рудика Сергія (Черкаська область, округ №198, самовисування), Антон Яценко (Черкаська область, округ №200, самовисування), Валерій Лунченко (Закарпатська область, округ №71, самовисування), від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" зареєстровані Федір Христенко в окрузі №46 Донецької області, Олександр Пономарьов в окрузі №78 Запорізької області, від партії "Слуга народу" - Ігор Герасименко в окрузі №62 Житомирської області, Тетяна Грищенко в окрузі №66 Житомирської області, Микола Задорожний в окрузі №162 Сумській області, Олександр Скічко в окрузі №197 Черкаської області.

Як повідомляли Українські Новини, "Голос України" опублікував прізвища всіх депутатів Ради дев'ятого скликання: список.

Тим часом "Слуга народу" набрала більше 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.

Більше новин про: ЦВК Верховна Рада Депутати Верховної Ради

Архів
Новини
СБУ затримала злочинне угрупування, яким керував "злодій в законі" 19:02
Порошенко висунув умову для перевірки на детекторі брехні 18:47
Зеленський звільнив 4 глав райадміністрацій у Донецькій області 18:32
Закони для преси будуть писати люди Коломойського, - ЗМІ 18:14
ДБР проводить обшуки на митницях на Волині 18:01
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ 16:39
Філатов вважає претензії щодо продажу УМХ політично мотивованими 16:40
Нардеп Олександр Онищенко підтвердив участь Порошенка в схемах отримання мільярдів від діяльності "Центренерго" і державних обленерго 10:41
Співробітники ДТЕК перервуть відпустку для участі в слідчих діях НАБУ 11:25
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
Що читають Цукерберг і Кук: топ-менеджери розповіли, які книги їх вразили цього літа 18:35
Щоденник з картою України без Криму. Фото: Volodymyr Birulia/Facebook
Шкільні щоденники з картою України без Криму продаються в популярній мережі магазинів 11:13
Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба 13:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok