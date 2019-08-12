Індієць потонув в озері Голосіївського району Києва

У суботу, 10 серпня, в Києві в озері на вулиці Академіка Лебедєва, 32 (Голосіївський район) втопився 21-річний громадянин Індії в той час, як з початку року у водоймах України потонуло 600 осіб.\r\nПро це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) м. Києва, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, рятувальникам надійшла інформація про те, що в озері за даною адресою знаходиться тіло людини.\r\nНа місце події були направлені водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення.\r\nНа відстані 15 м від берега, на глибині 3 м було виявлено тіло чоловічої статі, громадянина Індії, 1998 року народження. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка і доставили до берега.\r\nПричину трагедії встановлюють правоохоронні органи.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 68-річний чоловік потонув у дощовій воді біля свого будинку в Одесі. Також двоє хлопчиків потонули на озері Світязь.\r\nКрім того, в озері відомого київського парку потонув 23-річний чоловік.