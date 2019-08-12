Індієць потонув в озері Голосіївського району Києва

У суботу, 10 серпня, в Києві в озері на вулиці Академіка Лебедєва, 32 (Голосіївський район) втопився 21-річний громадянин Індії в той час, як з початку року у водоймах України потонуло 600 осіб

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) м. Києва, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, рятувальникам надійшла інформація про те, що в озері за даною адресою знаходиться тіло людини.

На місце події були направлені водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

На відстані 15 м від берега, на глибині 3 м було виявлено тіло чоловічої статі, громадянина Індії, 1998 року народження. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка і доставили до берега.

Причину трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомляли Українські Новини, 68-річний чоловік потонув у дощовій воді біля свого будинку в Одесі. Також двоє хлопчиків потонули на озері Світязь.

Крім того, в озері відомого київського парку потонув 23-річний чоловік.