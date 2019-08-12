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12 серпня 2019, понеділок, 14:55 21
Події 2019-08-12T16:45:02+03:00
Українські Новини
Індієць потонув в озері Голосіївського району Києва

Індієць потонув в озері Голосіївського району Києва

Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

У суботу, 10 серпня, в Києві в озері на вулиці Академіка Лебедєва, 32 (Голосіївський район) втопився 21-річний громадянин Індії в той час, як з початку року у водоймах України потонуло 600 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) м. Києва, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, рятувальникам надійшла інформація про те, що в озері за даною адресою знаходиться тіло людини.

На місце події були направлені водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

На відстані 15 м від берега, на глибині 3 м було виявлено тіло чоловічої статі, громадянина Індії, 1998 року народження. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка і доставили до берега.

Причину трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомляли Українські Новини, 68-річний чоловік потонув у дощовій воді біля свого будинку в Одесі. Також двоє хлопчиків потонули на озері Світязь.

Крім того, в озері відомого київського парку потонув 23-річний чоловік.

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